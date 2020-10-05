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الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 11:31 ص

القبض على ثلاثة إرهابيين عملوا بما يسمى الشرطة اللا إسلامية في نينوى

اعتقال
أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين عملوا بما يسمى الشرطة اللا إسلامية في نينوى .

وقالت الوكالة، إنه من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عملوا بما يسمى الشرطة اللا إسلامية بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية من فرض اتاوات وعقوبات مالية ولا شرعية لا تمد للدين الإسلامي بصله .

وأضافت أنه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل .
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