الإعلام الأمني: سقوط صاروخي كاتيوشا في الجادرية دون خسائر بشرية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن صاروخ الكاتيوشا الذي استهدف المنطقة الخضراء تسبب بحرق عجلة مدنية في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.



وذكرت الخلية في بيان، أن "المجاميع الإجرامية الإرهابية عاودت مرة أخرى استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، وبعد استهداف عائلة امنة قرب مطار بغداد الدولي يوم ٢٨ أيلول ذهب ضحيتها ستة مِن النساء والاطفال الابرياء، اقدمت هذه المجاميع الإرهابية في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم الاثنين على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا مِن منطقة شقق حي السلام / حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية".



وأوضح أن "الصاروخ الأول سقط خلف فندق بابل قرب إحدى المطاعم وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولَم تؤشر اي خسائر بشرية".

