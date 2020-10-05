البنك المركزي يباشر تنفيذ خطوات اصلاح القطاع المصرفي









باشر البنك المركزي العراقي ، بتنفيذ اولى خطواته الاصلاحية للقطاع المصرفي، حيث انتهى من تصنيف المصارف التجارية والاسلامية الخاصة العاملة في العراق وفقا لمجموعة من المعايير الدولية فضلا عن عدد من المعايير المعتمدة لدى البنك.



وقال بيان للبنك :" ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور ، فضلا عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي".



واضاف انه :" سبق ان طلب من المصارف المتلكئة اكثر من مرة العمل على تصويب اوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها، لذا فان هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لاثبات جديتها في تحقيق متطلبات الاصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين".



وتابع :" ان المرحلة المقبلة ستشمل عملية اصلاح المصارف الحكومية ايضا "، مبينا :" ان اجراءات الاصلاح التي تم تبنيها تعتمد بالاساس على قانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقية رقم (٩٤) لسنة 2004 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبهما ".

