بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
انتخابات غير تقليدية تنتظر العراقيين.. فرصة للقوى السياسية الجديدة للتنافس على مقاعد البرلمان الخفاجي: من المقرر أن يستجوب البرلمان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ويتجه لإقالته وزير المالية : العراق سينتقل من الموازنة التقليدية الى موازنة البرامج خلال سنة ونصف السنة القبض على ثلاثة إرهابيين عملوا بما يسمى الشرطة اللا إسلامية في نينوى بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي في الناصرية الإعلام الأمني: سقوط صاروخي كاتيوشا في الجادرية دون خسائر بشرية البنك المركزي يباشر تنفيذ خطوات اصلاح القطاع المصرفي الصحة العالمية تنفي قرب العراق من دخول مرحلة الوباء الكامل عمليات كركوك تنفي اخلاء مقرها وتسليمه للديمقراطي الكردستاني الصحة النيابية: نتوقع ان تصل إصابات كورونا إلى 10 آلاف حالة يوميا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 10:52 ص

البنك المركزي يباشر تنفيذ خطوات اصلاح القطاع المصرفي

x1591267261c25d419c1564847f17e0e81ed730e276.jpeg.pagespeed.ic.vARCEi3yfe
البنك المركزي يباشر تنفيذ خطوات اصلاح القطاع المصرفي




باشر البنك المركزي العراقي ، بتنفيذ اولى خطواته الاصلاحية للقطاع المصرفي، حيث انتهى من تصنيف المصارف التجارية والاسلامية الخاصة العاملة في العراق وفقا لمجموعة من المعايير الدولية فضلا عن عدد من المعايير المعتمدة لدى  البنك.

وقال بيان للبنك :" ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور ، فضلا عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي".

 واضاف انه :" سبق ان طلب من المصارف المتلكئة اكثر من مرة العمل على تصويب اوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها، لذا فان هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لاثبات جديتها في تحقيق متطلبات الاصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين".

وتابع :" ان المرحلة المقبلة ستشمل عملية اصلاح المصارف الحكومية ايضا "، مبينا :" ان اجراءات الاصلاح التي تم تبنيها تعتمد بالاساس على قانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقية رقم (٩٤) لسنة 2004 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبهما ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فلاح الخفاجي

الخفاجي: من المقرر أن يستجوب البرلمان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ويتجه لإقالته 05 تشرين الأول 2020 11:40 ص

000_1TW8HA

وزير المالية : العراق سينتقل من الموازنة التقليدية الى موازنة البرامج خلال سنة ونصف السنة 05 تشرين الأول 2020 11:38 ص

الكاظمي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي في الناصرية 05 تشرين الأول 2020 11:08 ص

manar-06669570015842982733

الصحة العالمية تنفي قرب العراق من دخول مرحلة الوباء الكامل 05 تشرين الأول 2020 10:51 ص

4102020193317121132019_121822019_543543543543

عمليات كركوك تنفي اخلاء مقرها وتسليمه للديمقراطي الكردستاني 05 تشرين الأول 2020 10:49 ص

thumbs_b_c_2cb6420eedd719c9b8bea77fcb135f68

الصحة النيابية: نتوقع ان تصل إصابات كورونا إلى 10 آلاف حالة يوميا 05 تشرين الأول 2020 10:48 ص

469175Image1

نائب يتوقع ان يوافق البرلمان على اي اجراء حكومي لتأمين وتغطية رواتب الموظفين 05 تشرين الأول 2020 10:47 ص

New-Project-61

نائبة تطالب الكاظمي بالافصاح عن المنجزات المتحققة بالارقام بدل "الترويج الإعلامي" 05 تشرين الأول 2020 10:43 ص

التعليقات