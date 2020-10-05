الصحة النيابية: نتوقع ان تصل إصابات كورونا إلى 10 آلاف حالة يوميا





توقعت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الشهر الحالي والمقبل إلى 10 الاف إصابة يوميا.

وقال عضو اللجنة الصحة جواد الموسوي، إن “هناك تهاونا كبيرا بالتزام التعليمات الخاصة بالوقاية والتباعد الاجتماعي مما ينذر بخطر كبير”.

وأضاف نحن“مقبلين على موسم شتاء بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا مما ينذر بزيادة الاعداد”، مشيرا إلى أنه ” من المتوقع زيادة الاعداد خلال الشهر الجاري والذي يليه الى 10 الاف إصابة يوميا في حال استمرار التهاون بالالتزام بالتعليمات”.

وأفاد أن “معدل الإصابات لم يتراجع حتى الان ولازالت معدلات الإصابة مرتفعة في عموم العراق