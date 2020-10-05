نائب يتوقع ان يوافق البرلمان على اي اجراء حكومي لتأمين وتغطية رواتب الموظفين











توقع عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي ، ان يوافق البرلمان على اي اجراء حكومي لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي وتنفيذها.



وقال الوائلي :" ان ملف رواتب الموظفين يتصدر اجندة اعمال البرلمان الذي وافق على قانون الاقتراض ، المرفوض مبدئيا ، لكن لنعالج موضوع الرواتب ، ولو كان الاقتراض الحكومي لغير الرواتب لما وافقنا عليه آنذاك"، مشيرا الى :" ان البرلمان يضغط على الحكومة لتعظيم الايرادات غير النفطية ، لكن الحكومة لا تسعى فعليا الى ذلك ولم تقدم ورقة الاصلاح الاقتصادي حتى الان".



واضاف :" ان البرلمان سيضطر الى ان يوافق للحكومة على اي اجراء تتخذه لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تنفيذ الاصلاحات.