نائبة تطالب الكاظمي بالافصاح عن المنجزات المتحققة بالارقام بدل "الترويج الإعلامي"





دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي، ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية امام الشعب ومجلس النواب والعالم من خلال الافصاح عن المنجزات المتحققة "بالأرقام "بدل "الترويج الاعلامي.





وقالت الخزاعي في بيان ، إن "الفجوة اتسعت بين الايراد المتحقق والتمويل المطلوب لتغطية الانفاق الضروري والمقدر بقرابة (6) ترليون دينار شهريا، ومع استمرار تراجع الايرادات النفطية بسبب انخفاض الاسعار وسقوف انتاج (اوبك +)"، مبينة ان "الحكومة تكون ملزمة بتفعيل الايرادات غير النفطية عبر محاور عديدة اهمها تعظيم الايرادات الكمركية عبر ضبط المنافذ الرسمية وغير الرسمية والسيطرة على التهريب واخضاع منافذ إقليم كردستان العراق للسيادة العراقية كما نص الدستور.