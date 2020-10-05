برلماني :الحكومة تتجه لسحب أرصدة الوزارات لتغطية عجز الرواتب







كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن تحرك حكومي لسد العجز برواتب الموظفين للاشهر المتبقية من ارصدة الوزارات التي تقدلر باكثر من ثلاثة ترليونات دينار

وقال عضو اللجنة المالية احمد الصفار، إن “الحكومة بحاجة إلى 7 ترليونات دينار لتغطية نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر المقبلة.

وأضاف ان “إيرادات الحكومة تبلغ نحو 4 ترليونات دينار ما يعني وجود عجز برواتب الموظفين للأشهر المقبلة تقدر بنحو 3 ترليونات دينار”.

وأوضح ان “الحكومة بدأت بخطوة سحب ارصدة الوزارات لتغطية النفقات الخاصة بالرواتب وهذا الامر يمثل السير نحو سياسات خاطئة وغير مدروسة.