الكاظمي يصل إلى ساحة الحبوبي وجسر الزيتون وسط الناصرية في ذي قار

وصل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إلى ساحة الحبوبي وجسر الزيتون وسط الناصرية في محافظة ذي قار.



وقال مصدر محلي، إن الكاظمي وصل ساحة الحبوبي (مركز اعتصام المتظاهرين)، وجسر الزيتون، وسط الناصرية في محافظة ذي قار.



وفي وقت سابق، أفاد مصدر محلي، بتوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى منزل الناشط المختطف سجاد العراق، حال وصوله إلى ذي قار.



وأضاف، أن الكاظمي توجه رفقة المحافظ إلى منزل الناشط سجاد، بعد أن زار الكلية العسكرية الرابعة في المحافظة.



