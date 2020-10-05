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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 10:33 ص

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الالماني : الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار

فؤاد-حسين
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الالماني : الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار


أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين،  أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.

 وقال بيان لوزارة الخارجية ان الوزير فؤاد حسين تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس،  تناول العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، و القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد".

وقد عبّر  الوزير عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ.

كما أكّد الوزير أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل.

وناقش الجانبان  حسب البيان مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد،  واكدا  أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة.
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