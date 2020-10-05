الكاظمي يصل إلى ذي قار للاطلاع على الواقع الخدمي والأمني

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى - ذي قار في زيارة للاطلاع على الواقع الخدمي والأمني في المحافظة.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة ذي قار".



من جانبه، أفاد مصدر مطلع بأن "الكاظمي وصل إلى ذي قار وتوجه للكلية العسكرية الرابعة في المحافظة وسيعقد اجتماعاً أمنياً"، مبيناً أن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة له في مدينة الناصرية".



وكان مصدر حكومي قد أفاد يوم أمس، بأن رئيس الوزراء سيزور محافظة ذي قار للاطلاع على الوضع الأمني والخدمي فيها، ومتابعة قضية اختطاف الناشط سجاد العراقي.



وأشار إلى أن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعات مع المسؤولين الامنيين والمحليين وعددا من عشائرها".

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