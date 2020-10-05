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الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 10:05 ص

النجيفي: سحب السفارة الأمريكية من بغداد سيعرض العراق إلى عزلة دولية

أسامة النجيفي
وصف رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية أسامة النجيفي، نية الإدارة الأمريكية سحب سفارتها من العراق بـ"التطور الخطير".

جاء ذلك خلال استقبال النجيفي، اليوم، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت؛ لبحث ومناقشة عدد من الملفات المهمة، منها الوضع السياسي، واستهداف السفارات، وملف الانتخابات.

وأكد النجيفي أن التطورات التي رافقت استهداف السفارات والأرتال العسكرية، وما نتج عن ذلك عبر الإعلان عن نية أمريكا سحب سفارتها، يعرض العراق إلى عزلة دولية ومعاناة جديدة، مشددا على أهمية إبعاد العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية، وأن هناك حاجة لدعم ومساندة الأمم المتحدة عبر دور يمكن أن يسهم في تفكيك المشاكل.

وتابع أنه ينبغي التفريق بين العناصر الملتزمة وبين حملة السلاح المنفلتون الذين يقومون بأعمالهم الإرهابية تنفيذا لإرادات لا تتفق مع المصلحة العليا للشعب العراقي، مشيرا إلى أن دعم جبهة الإنقاذ والتنمية لرئيس مجلس الوزراء، وجهوده في مواجهة الفساد فضلا عن الملفات الأخرى.

ودعا النجيفي الأمم المتحدة إلى دور رقابي وإشرافي على العملية الانتخابية؛ لضمان نزاهتها ومنعا لأية عملية تزوير.

من جانبها، قدمت "بلاسخارت" رؤية الأمم المتحدة للوضع في العراق والجهود التي تبذلها في الملفات المهمة المطروحة للمناقشة، وأنها ستواصل جهودها من أجل الوصول إلى نتائج تساهم في تقديم معالجات لهذه الملفات، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في سبيل ذلك.
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