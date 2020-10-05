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الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 09:41 ص

فرنسا ستضع باريس في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

كورونا في فرنسا

أكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، أن سلطات البلاد ستضع العاصمة باريس ومنطقتها في حالة تأهب قصوى اعتبارا من يوم الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إن حالة التأهب القصوى تعني اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية بالنسبة للأماكن العامة وسوف يتم الكشف عنها بالتفصيل في مؤتمر صحفي يعقد غدا الاثنين.

وأضاف المكتب أن الإجراءات التقييدية الجديدة ستنفذ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر 15 يوما.

وسجلت فرنسا، 12565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 619190 شخصا.

ما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 32230 بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بأنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، تم تسجيل 4264 حالة جديدة في المستشفى، بما في ذلك 893 في وحدات العناية المركزة.

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