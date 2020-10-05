التميمي: مجلس النواب يحتاج إلى ستة أيام لتمرير قانون الاقتراض

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، عن حاجة البرلمان إلى ستة أيام لتمرير قانون الاقتراض، مبينا أن القانون يمرر وفق مراحل متعددة.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن " البرلمان يستطيع عقد جلسة استثنائية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو ٥٠ نائب لتخصص بتشريع هذا القانون ...وفق المادة ٥٨ من الدستور العراقي.. لكن اذا عقدت الجلسة يوم ١٠ تشرين فإن تشريع هذا القانون يحتاج إلى إجراءات مطولة ".

وأضاف أنه "وفقا للمواد من ١٢٨ إلى ١٣٦..من نظام البرلمان الداخلي عند وصول مشروع القانون إلى البرلمان يحيله رئيس البرلمان إلى اللجنة المختصة لإعداد القانون ثم يعرض على البرلمان للموافقة على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية أعضاء المجلس ثم يناقش مادة ثم يتم التصويت عليه كاملا".

وأشار إلى أنه ".يتم التصويت على المشروع بعد ٤ ايام من قراءته وسماع الآراء .ثم يقرأ قراءة أولى ثم بعد يومين يقرأ قراءة ثانية وينتهي ".

وأشار إلى أن " القانون المصوت عليه في البرلمان يرسل بعد ذلك إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة على القانون وفق المادة ٧٣ .ثالثا من الدستور العراقي".