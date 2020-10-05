الأزمة الاقتصادية تعصف بالعراق.. تأخير رواتب الموظفين والتيار الصدري: تهديد للقمة عيش المواطن البسيط

مراقبون: حكومة الكاظمي تعيش المتاهة سياسيًا واقتصاديًا



شن خبراء هجوما كبيرا على حكومة الكاظمي، بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تواجه العراق وقالوا ان الوطن يواجه أزمة خطيرة عاصفة. بعد تأخير رواتب الموظفين. وقالوا ان حكومة الكاظمي تعيش متاهة سياسية واقتصادية كبيرة والوطن يدفع الثمن.

من جانبه عدّ التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، تأخير صرف رواتب الموظفين، "سابقة خطيرة" وأشار الى أسباب ذلك التأخير.

وقال القيادي، حاكم الزاملي، إن "على الحكومة الاسراع بتوزيع رواتب الموظفين"، مبينا ان "التجاذبات والصراعات بين اعضاء مجلس النوب تارة و بين وزارة المالية ومجلس النواب تارة اخرى و الصراع بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، فيما يخص صرف رواتب الموظفين، ينعكس هذا الصراع بالسلب على المواطن البسيط الذي يقتاد على الراتب الشهري.



وبين الزاملي انه ليس من العقل والمنطق يبقى التجاذب والتصارع على لقمة عيش المواطن الا يعلمون ان المواطن البسيط هو بغنى عن هذه الصراعات الا يعلمون ان الموظف ينتظر راتبه بفارغ الصبر الا يعلمون ان تأخر صرف الرواتب هو مشكلة بحد ذاتها ان الموظف البسيط والجندي والشرطي اذا لم يستلم راتبه لا يمكن ان يوفر لقمة العيش لعياله وهذا يشكل تهديد لوجودهم".

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة، نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض ، فيما ادعت فيما بعد انها غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الحالي بدون الاقتراض ايضا.



وكان ان اعتبر الكاظمي، أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تاريخ العراق، وفيما أكد أن بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي.

وقال الكاظمي في مقابله بثتها قناة العراقية، إن الحكومة الحالية أنتجها الواقع الاجتماعي، وتشرين تمثل مرحلة مفصلية في تأريخ العراق وهي السبب الأساسي لوجود هذه الحكومة.

وأضاف أن الحكومة الحالية هي حكومة حل وليست حكومة أزمات وهدف الحكومة الحالية هو الوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، مشدداً بالقول منذ اليوم الأول لتسلمي الحكومة والاتهامات توجّه لي.



ولفت الكاظمي الى أن بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي ولو قمت بإعطاء الجماعات التي توجّه لي الاتهامات ما يريدون لكانوا أول المدافعين عني، موضحاً أن الدستور العراقي ينص على أن تقوم الحكومة ببناء أفضل العلاقات مع الدول لخدمة الشعب العراقي والعلاقات مع واشنطن مبنية على المصالح.

وأكد رئيس الوزراء أنه يجب حماية مصالحنا مع أمريكا في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن.

وبشأن الواقع الاقتصادي قال الكاظمي الازمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تأريخ العراق سابقاً، معتبراً أن الفوضى التي مر بها العراق هي انعكاسات لسوء الإدارة في البلد.

مراقبون طالبوا الكاظمي مجددا بالصمت والعمل على حل أزمات العراق

أ.ي