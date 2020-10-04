بلبلة في العراق بسبب الكاظمي.. هل تم القبض على عناصر ايران أفراد خلايا الكاتيوشا الإرهابيين أم لا؟

خبراء: حكومة الكاظمي تتلاعب وهو مشتت ومتردد وخائف والأمور تسير للهاوية



هل قُبض على عناصر خلايا الكاتيوشا التابعين لميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي الإيراني أم لا؟ هل أصبحوا في قبضة الأمن أم لا؟

بلبلة واسعة في العراق، إثر تصريحات للكاظمي، وبعض اعضاء هيئة العمليات المشتركة، أنهم توصلوا لخيوط تكشف مطلقوا الصواريخ على البعثات الدبلوماسية في العراق ومن اغتالوا هشام الهاشمي، لكنه ينتظر الوقت المناسب.

نفس التصريحات، خرجت عن قيادات أمنية، لتحدث حالة من البلبلة داخل العراق بحثا عن الحقيقة. ومع تكرار عمليات ما بات يعرف بخلايا الصواريخ أو "خلايا الكاتيوشا" في العراق، تضاربت الأنباء أمس حول تصريحات رسمية تتعلق بإلقاء القبض على بعض المتورطين في الهجوم الأخير الذي طال مطار أربيل قبل أيام قليلة، ليخرج الناطق باسم العمليات المشتركة، وينفي صحة الأمر!



وأوضح اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء، أن التصريحات التي نسبت لقيادة العمليات باعتقال المجموعة الإرهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد من الصواريخ بواسطة عجلة نوع كيا عارية من الصحة.

وطالب وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات. ويشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة كانت أعلنت أمس، أن مجموعة إرهابية أقدمت على استهداف محافظة أربيل بعدد من الصواريخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة، وقد سقطت تلك الصواريخ شمال غربي أربيل قرب عدد من القرى، ومن بينها صاروخان سقطا قرب مخيم حسن شامي للنازحين.

كما أكدت صدور توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وفتح تحقيق فوري.



أتى ذلك بعد أن حمّلت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق هيئة الحشد الشعبي الارهابي،المسؤولية عن محاولة استهداف القوات الأميركية في مطار أربيل بصواريخ أخطأت هدفها وسقطت على موقع مجاور تابع لمعارضين أكراد إيرانيين.

فيما أعلنت السلطات، توقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها تلك الصواريخ، في خطوة اعتبرت استكمالاً لمسار المحاسبة الخجول الذي طال انتظاره في البلاد، بعدما تكاثرت مثل تلك الهجمات في الآونة الأخيرة، مهددة سلطة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وكان نشاط ما يعرف محليا بـ "خلايا الكاتيوشا" الارهابية ازداد مؤخرا، لا سيما منذ زيارة الكاظمي إلى واشنطن قبل شهرين، في محاولة لزعزعة سلطته.

يأتي هذا فيما تبدو الحكومة الأميركية، عازمة على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها في العراق، ومن الممكن أن تغيّر من خلالها إدارة الرئيس ترمب الواقع الدبلوماسي والأمني في العراق، وتفرض واقعاً جديداً تتعامل من خلاله مع العراقيين والإيرانيين، وإن لم يبق ترمب في البيت الأبيض سيكون الرئيس الأميركي الآخر مضطراً للتعايش مع هذا الواقع الجديد.

وأكدت مصادر، أن الأسابيع الثلاثة الماضية، التي مرّت بعد زيارة الكاظمي لواشنطن كانت حاسمة في انقلاب التقدير الأميركي للموقف في بغداد، وأكدت مصادر دبلوماسية في العاصمة الأميركية لـ"العربية.نت" أن الأميركيين باتوا يعتبرون أن الكاظمي فشل في استعمال قوته الحكومية لمواجهة عصابات إيران، فرئيس الحكومة، يسيطر على جهاز الاستخبارات وقوات مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، وهي أجهزة ضخمة ومجرّبة وقادرة، لكنه لم يستعملها لضرب الميليشيات التي تابعت تهديدها للدولة وللبعثات الدبلوماسية خصوصاً الأميركية.



وقالت مصادر دبلوماسية، إن البيت الأبيض شعر في منتصف شهر سبتمبر الجاري أن الأمور لا تتجه بسرعة لمصلحة الحكومة العراقية، ولا ضمانات ملموسة على الأرض أو إجراءات تطمئن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو تمنع أي هجوم جدي على الدبلوماسيين الأميركيين.

ووفق خبراء، فالبلبلة التي اثيرت خلال الساعات الأخيرة تكشف اهتزاز حكومة الكاظمي وعدم قدرته على الحسم ولا أحد يعرف هل تم القبض على خلايا الكاتيوشا الإرهابية بالفعل؟ ولا يقدر الكاظمي على الاعلان عن ذلك؟ ام لم يتم القبض وما تردد نوع من التصريحات الاستهلاكية التي يدفع بها الكاظمي في محاولة السيطرة على الأمور؟

أ.ي