"اختطاف النشطاء".. عصابات إيران تمرح في العراق في غياب الدولة وعائلات تبحث عن 53 ناشطا مختطفا منذ العام الماضي

عائلات تبحث عن أبنائها منذ عام كامل وحكومة الكاظمي مهترئة



لم يصل الانفلات الأمني إلى هذا الشكل طوال سنوات سابقة. كان هناك "خط أحمر" لعصابات إيران، لكن أن تدخل عصابات إيران الارهابية المسلحة التابعة للحشد الشعبي الارهابي، بهذه الطريقة وتختطف الوطن وأبناؤه في عز الظهيرة وأمام أعين الجميع، فهذه بلطجة إيرانية واعتداء سافر على حرمة العراق.

وبالرغم من محاولات الكاظمي، لجم الميليشيات الموالية لإيران في بغداد مرة بالتصريحات ومرة بجهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف مصير العديد من الملفات أبرزها المختطفون، الذين وقعوا أسر هذه الميليشيات خلال فترة الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي ضد الفساد والطبقة السياسية.



وبدخول شهر أكتوبر، تستعيد العديد من العائلات، ذكريات أليمة لفقدانها أبناءها في الاحتجاجات التي أطاحت برئيس الوزراء الخائن، عادل عبدالمهدي والذي عمل على تقوية شوكة الميليشيات الشيعية.

ومن بين هذه العائلات المكلومة، على فقدان فلذات أكبادها عائلة الناشط والمحامي الحقوقي الشاب جاسب، الذي لم تتوصل التحقيقات بعد إلى معرفة مكانه أو مختطفيه. واختطف الشاب في محافظة ميسان جنوب العراق بعد أسبوع من اندلاع الاحتجاجات التاريخية في أكتوبر من العام الماضي، والتي عمت كافة أرجاء البلاد، مطالبة بوضع حد للفساد ومحاسبة الطبقة الحاكمة. ويبقى والده جاسب عبود مصمما على محاكمة قائدها. وقال أنا خائف. لكنني فقدت الشيء الأكثر قيمة بالنسبة لي. لذلك، ليس لدي أي شيء آخر لأخسره. ويرى والد جاسب - وفق تقرير ميداني لجريدة العرب- أن الحكومة عاجزة عن مواجهة الميليشيات الشيعية القوية. ومدفوعا بحماسه للاحتجاجات وتطلعه لإحداث التغيير في عراق مزقته الفوضى منذ سنوات، تجرأ جاسب البالغ من العمر 21 عاما على انتقاد الميليشيات الشيعية الموالية لإيران والتي تكفلت بقمع الاحتجاجات.

وفي سبتمبر، زار الكاظمي ميسان واستقبل والد جاسب. وخلال الاجتماع الذي استمر 15 دقيقة في مجمع شركة النفط الصينية العملاقة، عرض عبود وثائق المحكمة وسمى الميليشيا التي يعتقد أنها أخذت ابنه. وأظهرت التحقيقات القضائية وجود صلة بين اختطاف جاسب وأقوى ميليشيا في مدينته، حركة أنصارالله، وهي التي تُواجه انتقادات واتهامات متصاعدة بشأن قمع الاحتجاجات.



ويكثف والده من تحركاته من أجل كشف حقيقة اختطاف ابنه واستعادته حيث التقى في 14 يوليو، بمحام جديد في بغداد. فقد كان التحقيق الذي أجراه قاضي ميسان في اختطاف ابنه متوقفا لمدة تسعة أشهر طويلة. وربما يعرفان السبب: كشفت الأدلة وجود صلة بقائد ميليشيا الأوفياء، حيدر الغراوي. وقال المحامي ولاء العامري إن المتهم هو ميليشيا لها نفوذ في ميسان. ويمكن أن يكون لها تأثير على الشهود، وحتى على القانون.

ويفكّر عبود والعامري في مناورة جريئة وهي نقل القضية إلى محكمة بغداد التي يأملان أن تكون أكثر استقلالية، وطلب مذكرة توقيف بحق الغراوي.

وتؤكد بعض المصادر، أن هناك ما لايقل عن 53 عملية اختطاف لمتظاهرين شاركوا في الاحتجاجات المناوئة للسلطات والفساد في أكتوبر الماضي

وكانت ميليشيا أنصارالله، قد دمجت نفسها تحت مظلة المجموعة التي ترعاها الدولة قوات الحشد الشعبي الارهابي



وبالرغم من أن رئيس الوزراء الكاظمي، وصف نفسه بـ"بطل المتظاهرين" الذين أطاحوا بسلفه عبدالمهدي إلا أنه وجد العديد من العقبات أمامه في مواجهة نفوذ الميليشيات الموالية لإيران والتي باتت تهدد بتسميم علاقات بغداد بمحيطها الخارجي، في ظل استهداف المقار الدبلوماسية بالصواريخ. ولا تزال البلاد أيضا تعاني من إرث عبدالمهدي حيث يقول مسؤول رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه، أن رئيس الوزراء السابق سمح لقوة الميليشيات بالنمو بدرجة كبيرة. وتابع الآن، ليس لدينا تقريبا أي دولة". ودفعت التهديدات العديد من النشطاء إلى مغادرة العراق نحو تركيا، حيث بقيت التهديدات تلاحقهم.

ويرى متابعون للشأن العراقي، أن المسؤولية الملقاة على عاتق الكاظمي كبيرة وضخمة، ولكن امامه فرصة تاريخية. فالعراقيون يكرهون ميليشيات إيران وعصاباتها بشكل غير متصور وسيقفون بجواره لو فكر مرة واحدة في الغضب، واعلان تفكيكها وفقا لمدة زمنية وتعزيز وضع الدولة في العراق.

أ.ي