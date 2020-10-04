جريمة تناسي اليوم الوطني للعراق من جانب الكاظمي وبرهم صالح؟ هل نسيتم أيام دينية أو ميليشياوية؟

مراقبون: القيادات الموجودة لا تعرف العراق ولا تعرف ماذا يعني استقلاله عن بريطانيا قبل 88 عاما



لا تزال تداعيات الفضيحة السياسية، التي سقط فيها كل من الرئيس، برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتناسي اليوم الوطني للعراق، قائمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قال نشطاء: إن تناسيهم اليوم أو جريمة نسيان اليوم وعدم تذكره بتوجيه كلمة أو تنظيم احتفالية تحيي صفحة مجيدة من تاريخ العراق، وتتذكر يوما وطنيا عراقيا مشهودا، وهو يوم الاستقلال عن بريطانيا عام 1932 يؤكد أن هناك من لايريد الهوية الوطنية أو من لا يعرفها.



الموجودون في السلطة، للأسف اجندات وتيارات تعبر عن قوى هنا وهناك، أما هوية الشعب العراقي ويومه الوطني فالكل تناساها تكريسا للمحاصصة السياسية والطائفية في العراق.



من جانبه أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، أن قانون العيد الوطني، الذي تم التصويت عليه في مجلس الوزراء في الأول من الشهر الماضي مازال في البرلمان، فيما يخضع قانون العطلات الرسمية للدراسة في الوقت الراهن.

وقال وزير الثقافة، إن قانون العيد الوطني تم ترحيله من الحكومة الى مجلس النواب، وتمت قراءته القراءة الأولى في المجلس، لافتا الى اعتراض كتلة الاتحاد الكردستاني على القانون خلال القراءة الثانية له.



وأضاف أن سبب اعتراض الكتلة يعود لكون العيد الوطني الذي تم اختياره بمناسبة استقلال العراق في 3 10 1932، يتزامن مع يوم وفاة الرئيس الأسبق جلال طلباني، وإن العمل جار في الوقت الراهن لمعالجة هذه المشكلة.

وأوضح ناظم، أن يوم العيد الوطني لا يتعارض مع ذكرى وفيات رموز وطنية عراقية او كردية.

ويعد يوم الثالث من تشرين الأول/أكتوبر إنجازاً وطنياً لافتاً، توج نضالات عراقية مختلفة، مسلحة وسلمية، تخللتها الكثير من الخلافات العراقية-العراقية، تواصلت نحو ثلاثة عشر عاماً بين عامي 1919 و1932، وصولاً إلى تحقيق هذا اليوم.

وقد ساهم إعلان الانتداب رسمياً على العراق في نهاية نيسان/ابريل 1920، قبل شهرين من اندلاع ثورة العشرين، في إنضاج تحالف استقلالي عراقي واسع ضد البريطانيين، بدأ تشكله في 1919، مُحفزاً بخليط من مشاعر وطنية وإيمانات دينية ومظالم محلية. ضم هذا التحالف أفندية المدن، بغداد خصوصاً، والزعامات العشائرية في الفرات الأوسط وفي مختلف المدن العراقية، وقد ساهمت أخطاء إضافية ارتكبها ويلسون بعد إعلان الانتداب، خصوصاً إعتقال ونفي بعض زعماء الحركة الاستقلالية وناشطيها، في تصعيد التحشيد الشعبي ضد البريطانيين، إلى أن كانت حادثة الرميثة المشهورة الشرارة التي أشعلت نيران الثورة. بعد خمسة أشهر من القتال في المناطق الريفية بين التشكيلات العشائرية والقوات البريطانية، انتهت ثورة العشرين بفشل عسكري لأسباب مفهومة ومتوقعة. لكنها حققت شيئاً من هدفها السياسي المتعلق بالاستقلال، بإنهاء فرضية الحكم البريطاني المباشر أو غير المباشر وحسمت التردد البريطاني لصالح تشكيل سريع لدولة عراقية، - وفق مؤرخون، بدأت بحكومة عبد الرحمن النقيب في نهاية 1920وتوجت بتنصيب فيصل الأول ملكاً في آب/ اغسطس من العام التالي بعد إستفتاء نُظم باستعجال لدعم ترشيحه واستمرت المعركة مع بريطانيا حتى اعلان الانتداب البريطاني على العراق رسميا عام 1932 وهو اليوم الذي اختير يوما وطنيا، ولا يحق لبرهم صالح أو الكاظمي تناسيه أو تجاهله فالعراق المحسوبون على ذمته باعتبارهم رؤساءا ورؤساء وزارات لا يجب أن يعاملوا الوطن ويعاملوا أيامه المجيدة بهذا الشكل.

أ.ي