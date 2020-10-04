مختص اقتصادي : العراق دخل مرحلة الخطر الاقتصادي والاقتراض الداخلي سيؤدي الى افلاس المصارف





أكد المختص الاقتصادي جمال شاكر ان العراق دخل مرحلة الخطر الاقتصادي والعجز التام في تامين رواتب الموظفين بسبب غياب الخطط الاقتصادية والفساد المالي والاداري .



وقال شاكر ان خطورة الوضع الاقتصادي في العراق تكمن في اعتماد البلاد على النفط وهذه أشبه بلعبة القمار وان غياب الروح الوطنية وعدم النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة وعرقلة ملف الاستثمار الاجنبي وسيطرة الاحزاب والقوى السياسية على اغلب واردات العراق وتهريبها جميعها أسباب رئيسية ستؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي بشكل كامل ولن يكن هناك اي مخرج من الازمة بل على العكس فأن القادم أسوأ.



واضاف ان توجه الحكومة الاتحادية الى الاقتراض الداخلي ستكون لها تاثيرات سلبية على العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية وهذا يعد الحل العاجز الذي يحل المشكلة بمشكلة اخرى . مرجحا ان المصارف العراقية ستعلن افلاسها في الفترة المقبلة اذا لم تجد الحكومة المركزية حلولا عاجلة والا سيكون العراق في مفترق الطرق وسيدفع الشعب ثمنها.