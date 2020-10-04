بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 04 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الرافدين: التقديم على قروض 50 مليون دينار يكون بحسب الرقعة الجغرافية مختص اقتصادي : العراق دخل مرحلة الخطر الاقتصادي والاقتراض الداخلي سيؤدي الى افلاس المصارف إيران تمنع الطيران العراقي من الهبوط في أراضيها البدران: لا يمكن الذهاب إلى انتخابات نزيهة دون تحديث سجل الناخبين استهداف منزل الناشط المدني أسعد الناصري بعبوة ناسفة في النجف إكونوميست: الوضع الصحي في العراق محطم وعاجز عن حماية المواطنين من كورونا استنفار على كافة الأصعدة ولدى مختلف الجهات.. هل تستطيع بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية من الكاتيوشا؟ نائبة: حديث الكاظمي مع قناة العراقية كان دبلوماسيا وبروتوكوليا لا جديد فيه الحلبوسي يترأس وفداً نيابياً إلى الكويت لتقديم التعازي بوفاة الصباح أبرزها: "أصحاب الكهف" و"عصبة الثائرين".. ولادة ميليشيات إرهابية جديدة في العراق لإشاعة الفوضى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 04 تشرين الأول 2020 05:17 م

مختص اقتصادي : العراق دخل مرحلة الخطر الاقتصادي والاقتراض الداخلي سيؤدي الى افلاس المصارف

620171117129222
مختص اقتصادي : العراق دخل مرحلة الخطر الاقتصادي والاقتراض الداخلي سيؤدي الى افلاس المصارف


أكد المختص الاقتصادي جمال شاكر ان العراق دخل مرحلة الخطر الاقتصادي والعجز التام في تامين رواتب الموظفين بسبب غياب الخطط الاقتصادية والفساد المالي والاداري .

وقال  شاكر ان خطورة الوضع الاقتصادي في العراق تكمن في اعتماد البلاد على النفط وهذه أشبه بلعبة القمار وان غياب الروح الوطنية وعدم النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة وعرقلة ملف الاستثمار الاجنبي وسيطرة الاحزاب والقوى السياسية على اغلب واردات العراق وتهريبها جميعها أسباب رئيسية ستؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي بشكل كامل ولن يكن هناك اي مخرج من الازمة بل على العكس فأن القادم أسوأ.

واضاف ان توجه الحكومة الاتحادية الى الاقتراض الداخلي ستكون لها تاثيرات سلبية على العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية وهذا يعد الحل العاجز الذي يحل المشكلة بمشكلة اخرى . مرجحا ان المصارف العراقية ستعلن افلاسها في الفترة المقبلة اذا لم تجد الحكومة المركزية حلولا عاجلة والا سيكون العراق في مفترق الطرق وسيدفع الشعب ثمنها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اموال

الرافدين: التقديم على قروض 50 مليون دينار يكون بحسب الرقعة الجغرافية 04 تشرين الأول 2020 05:53 م

الخطوط الجوية العراقية

إيران تمنع الطيران العراقي من الهبوط في أراضيها 04 تشرين الأول 2020 05:14 م

رياض البدران

البدران: لا يمكن الذهاب إلى انتخابات نزيهة دون تحديث سجل الناخبين 04 تشرين الأول 2020 05:03 م

ناص

استهداف منزل الناشط المدني أسعد الناصري بعبوة ناسفة في النجف 04 تشرين الأول 2020 04:53 م

الكاظمي

نائبة: حديث الكاظمي مع قناة العراقية كان دبلوماسيا وبروتوكوليا لا جديد فيه 04 تشرين الأول 2020 04:12 م

محمد الحلبوسي

الحلبوسي يترأس وفداً نيابياً إلى الكويت لتقديم التعازي بوفاة الصباح 04 تشرين الأول 2020 04:04 م

النزاهة-696x405

النزاهة: استقـدام مدير عـام صحــة نينـوى الأسبـق بقضية عدم استخدام أجهزة حديثة 04 تشرين الأول 2020 02:59 م

بلاسخارت

علاوي: بلاسخارت التحقت بعملها لأغراض غير معروفة الآن 04 تشرين الأول 2020 02:36 م

التعليقات