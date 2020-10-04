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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 04 تشرين الأول 2020 05:03 م

البدران: لا يمكن الذهاب إلى انتخابات نزيهة دون تحديث سجل الناخبين

رياض البدران

أكد رئيس الدائرة الانتخابية العليا السابق رياض البدران، اليوم الأحد، صعوبة الذهاب إلى الانتخابات دون تحديث سجل الناخبين وتثقيفهم.

وقال البدران في تصريح صحفي، إن "توزيع الدوائر الانتخابية من قبل القوى السياسية بشكل عشوائي وغير مدروس سيؤدي إلى نتائج وخيمة وكارثية في الانتخابات المبكرة".

وأضاف أنه "من دون وضع معايير للنظام الانتخابي ستأتي النتائج ليست مخيبة وحسب، وإنما خطيرة ولا يمكن الاعتماد عليها وقد يكون إكمال الدورة الانتخابية الحالية افضل بكثير من تلك النتائج".

وأوضح البدران أنه "لا يمكن الذهاب إلى انتخابات نزيهة دون تحديث سجل الناخبين وتثقيفهم، فضلا عن دخول قوى سياسية فاعلة ومنافسة ضمن بيئة ديمقراطية".

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