إكونوميست: الوضع الصحي في العراق محطم وعاجز عن حماية المواطنين من كورونا

وصف تقرير بريطاني نشرته مجلة "إكونوميست" الوضع الصحي في العراق بأنه محطم وعاجز عن حماية المواطنين من فيروس كورونا.



وذكرت المجلة في تقريرها، أن الحكومة العراقية تبدو عاجزة عن فرض التباعد الاجتماعي أو إلزام الناس بلبس الكمامات، ولا تملك سوى القليل من المال لتنفقه على الخدمات الصحية التي دمرتها الحروب عبر عقود والفساد المستشري في البلاد.



وأشار تقرير المجلة إلى أن العراق ينفق على الصحة ما يقرب من نصف ما تنفقه جارته الأردن على الفرد، ولكن الكثير من تلك الأموال تضيع أو تسرق، وإن محاولات التصدي للفساد وإصلاح وزارة الصحة تبوء بالفشل بسبب الضغوط المفرطة من داخل الوزارة.



كما أشارت المجلة إلى أن قطاع الصحة في العراق يعاني من نقص في الأطباء وأسرة المستشفيات، التي هي الآن أقل مما كانت عليه قبل عام 2003، رغم تضاعف عدد السكان تقريبا.