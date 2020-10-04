استنفار على كافة الأصعدة ولدى مختلف الجهات.. هل تستطيع بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية من الكاتيوشا؟

كشفت مصادر مطلعة، عن أن هناك استنفار على كافة الأصعدة ولدى مختلف الجهات، أبرزها جهازي الأمن العام والاستخبارات العامة، بعد تعزيز تواجدهما في محيط السفارة ومطار بغداد، لضمان عدم التعرض لها.

وأشارت إلى أنّ اللواء الركن حامد الزهيري، العميد السابق للكلية العسكرية العراقية، أصبح قائداً للفرقة الخاصة المسؤولة عن تأمين المنطقة الرئاسية في بغداد، والذي يعرف بنزاهته وانضباطه العسكري، وفقا لـ "الحرة".

وأكد مراقبون، أنه من لحظة توفر معلومات عن إمكانية وجود نية لدى الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها، سارع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالإعلان عن إيقاف القوة الأمنية المسؤولة عن المنطقة الخضراء، مهدداً باتخاذ إجراء مماثل بحق كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية.

كما عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً، الأسبوع الماضي، ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، الكاظمي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، خرج بموقف موحّد هو التأكيد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية وحصر السلاح بيد الدولة.



وأكّد المجتمعون أنّه "ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب، لكي لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، متجاوزين المؤسسات العسكرية والتنفيذية".

وفي إطار التهدئة الدبلوماسية، أكّد وزير الخارجية، فؤاد حسين، لنظيره الأميركي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي يوم السبت، أنّ "الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنية، التنظيمية، السياسية، والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار".

وأكد مراقبون، أنّ للعراق القدرة على حماية البعثات الأميركية، وذلك بعد ضبط المليشيات عبر تجريدها من امكانياتها السياسية والعسكرية الخارجة عن القانون، وهذا يدخل ضمن صلاحيات رئاسة الوزراء، التي إذا تجرأت على فعل ذلك، ستحظى بدعم شعبي كبير.

وأشاروا إلى أنّ ليس للكاظمي الوقت الكافي للمناورة مع المليشيات المسلحة، إذ أنّه لا مجال للإجراءات المرنة مع هيئات تخريبية تابعة لإيران.

وطالبوا "إيجاد حلّ سريع قبل اتخاذ واشنطن قراراً بإقفال سفارته، وما قد يتبعه من إقفال لسفارات دول أوروبية عدّة، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار العراق اقتصادياً وأمنياً".



