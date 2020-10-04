نائبة: حديث الكاظمي مع قناة العراقية كان دبلوماسيا وبروتوكوليا لا جديد فيه

أكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, أن حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس مع قناة العراقية كان حديثا دبلوماسيا وبروتوكوليا لا جديد فيه.

وأضافت، أن حديث الكاظمي بشأن الملفات المهمة كان مفتوحا مجرد وعود قريبة وسوف نعلن عنها في حينها وهذا الأمر قد تعودنا عليه في كل خطاباته ولقاءته السابقة.

وتابعت: أن الكاظمي لم يتطرق أبدا لا من قريب ولا من بعيد بشأن خطط الحكومة الاستثمارية لكنه مر عليها بشكل سريع دون توضيح.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أجرى حوار موسعا أمس الجمعة مع القناة العراقية الرسمية تحدث فيها عن مجمل المواضيع الأمنية والسياسية والاقتصادية.