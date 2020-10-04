الحلبوسي يترأس وفداً نيابياً إلى الكويت لتقديم التعازي بوفاة الصباح

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى دولة الكويت من أجل تقديم واجب العزاء بوفاة أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.



وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل إلى الكويت، على رأس وفد نيابي، لتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح".



وأضاف "كما قدم الوفد التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم".

