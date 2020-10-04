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الأحد, 04 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 04 تشرين الأول 2020 03:59 م

أبرزها: "أصحاب الكهف" و"عصبة الثائرين".. ولادة ميليشيات إرهابية جديدة في العراق لإشاعة الفوضى

ميليشيات

جاءت حادثة مقتل قائد فيلق "القدس" الإيراني السابق، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية مطلع العام الحالي قرب مطار بغداد الدولي، لكي يتم ولادة 9 ميليشيات إرهابية في العراق بحجة ثأر سليماني.

ومنذ كانون الثاني الماضي، أُعلن عن ولادة تسع مليشيات مسلحة، كانت أولاها مليشيا "أصحاب الكهف"، ثم "عصبة الثائرين"، ومن بعدها على التوالي مليشيا "سرايا ثورة العشرين الثانية"، و"قوات ذو الفقار"، و"سرايا المنتقم"، و"أولياء الدم"، و"ثأر المهندس"، و"قاصم الجبارين"، و"الغاشية".

ويأتي ذلك وسط توقعات بولادة مليشيات أخرى، ضمن خطة خلط الأوراق والتشويش على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقوات الأميركية على حد سواء، وفقا لـ "العربي الجديد".

إذ إنّ جميع المراقبين والمعنيين بشؤون الجماعات المسلحة يؤكدون أن ولادة تلك المليشيات الجديدة كانت من خاصرة الفصائل الرئيسة الموجودة حالياً ضمن "الحشد الشعبي"، مثل "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"الخراساني" و"سيد الشهداء" و"الطفوف" وغيرها.

وتتخذ تلك المليشيات من تطبيق "تلغرام" منصة لها للإعلان عن عملياتها، بعد الإغلاق المتكرر من قبل موقع "تويتر" لحساباتها. وتعدّ قناة "صابرين نيوز"، و"الجداحة"، و"ربع الله"، و"ولد الشايب"، أبرز تلك القنوات.

وأخيراً تشكّلت مليشيا جديدة، زعم الإعلام الداعم للجماعات المسلحة أنها كردية، وذلك عقب استهداف قاعدة "الحرير" العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي في أربيل، بصواريخ من نوع "كاتيوشا"، الأربعاء الماضي.

وذكرت قناة "صابرين نيوز" على "تلغرام" أنّ مجموعة عراقية تطلق على نفسها اسم "أحرار كردستان"، وتتخذ شعاراً مشابهاً لشعار "حركة التغيير الكردية" المعارضة (كوران)، تتبنى عملية استهداف قاعدة الحرير في أربيل، وتؤكد أنها ستنفذ عمليات داخل إقليم كردستان مجدداً على أهداف تابعة لما وصفته بـ"الإمبريالية العالمية".

مع العلم أنّ مراقبين وضباطاً من قوات البشمركة اتهموا لواء "الشبك" في "الحشد الشعبي" بتنفيذ الضربات الصاروخية، كونها انطلقت من محافظة نينوى، وتحديداً من الأراضي الخاضعة لإمرة "الحشد الشعبي".

وعلى الرغم من عشرات اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، من أجل التوصل إلى عناصر هذه المليشيات ومن يقف خلف هذه العمليات، إلا أنّها لم تحرز أي تقدم إيجابي في هذا الصدد.

ونتيجة الاستهدافات المتكررة للسفارة الأميركية والتي باتت تتبناها المليشيات الجديدة، أبلغت واشنطن بغداد أخيراً نيتها غلق سفارتها في العاصمة العراقية. وقد أقرّت الحكومة العراقية بالتداعيات الخطيرة لهذا القرار، فيما تحاول بذل جهود كبيرة في الداخل والخارج من أجل تطويق هذه الأزمة.

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