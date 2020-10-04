بعد لقائها قيادياً في ميليشيا "كتائب حزب الله".. نشطاء يهاجمون بلاسخارت

تعرضت رئيسة البعثة الأممية في العراق "يونامي"، جينين بلاسخارت، إلى انتقادات شديدة من جماعات الحراك، عشية لقائها، الجمعة، مع القيادي الميليشيوي عبد العزيز المحمداوي وهو في ذات الوقت قيادي في "كتائب حزب الله" الموالي لإيران ويتهم من قبل جماعات الحراك بالضلوع في أعمال عنف ضد المتظاهرين.

ولم تكشف البعثة الأممية عن طبيعة وأسباب اللقاء الذي جمع بين بلاسخارت والمحمداوي بالتزامن مع الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات العراقية التي صادفت، الخميس الماضي.

لكن موقع البعثة الأممية، نشر ما يشبه الإيضاح الغامض على خلفية الانتقادات التي وجهت للمسؤولة الأولى فيه.

وجاء في الإيضاح أن: الحياد والاستقلال في صميم تفويض الأمم المتحدة، يعني أننا نتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن في السعي لتحقيق السلام. وعملنا في العراق ليس استثناءً. الحوار هو الحل الوحيد، والتخويف والعنف ليسا الطريق للمضي قدماً أبداً.

وأظهرت صورة متداولة عن اللقاء، بلاسخارت والمحمداوي وخلفها صورة كبيرة لقائد فيلق "القدس" الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس اللذين قتلا في غارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.



واتهم ناشطون بلاسخارت بشتى التهم وأطلقوا ضدها عبر "تويتر" وسم "الخالة أم فدك" في إشارة إلى لقب "أبو فدك" الذي يحمله المحمداوي.

وتعددت وجهات النظر المتعلقة بدوافع لقاء الممثلة الأممية مع المحمداوي، فثمة من نظر للأمر من زاوية تعاطي أممي مع الشخصيات الرسمية النافذة في الحكومة العراقية باعتبار أن المحمداوي قيادي في مؤسسة "الحشد الشعبي" الرسمية.

ومنهم من نظر للأمر من زاوية أنه ينتمي إلى فصيل ميليشياوي مسلح وسبق أن هدد باستهداف السفارة ومعسكرات الجيش التابعة للتحالف الدولي في حال عدم انسحابها من العراق، وتاليا لا يجدر بممثلة أممية الاجتماع بشخصية تنتمي لذلك الفصيل.

من جانبه، انتقد السياسي مثال الألوسي، لقاء ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت برئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي.

وقال الآلوسي في تغريدة على "تويتر"، "السيدة الشقراء أهذه هي نتائج اتفاقك مع المندوب السامي مسجدي ؟ حسناً متى يطلق سراح الأسرى المختطفين ؟".

وأضاف "متى يتوقف الاغتيال والتفجيرات؟ متى تتوقف كاتيوشا الأعجام؟ متى يتوقف قتل العراق والعراقيين؟.. احذري سيدتي وأحذرك كفى حيل وسمسرة ومتاجرة بدماء العراقيين".