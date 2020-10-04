لا يصب في مصلحة الشعب العراقي.. بغداد تطلب من أمريكا مراجعة قرار سحب سفارتها

قالت بغداد، إن قرار واشنطن المبدئي بسحب سفارتها من العاصمة العراقية قد لا يكون في مصلحة الشعب العراقي، متعهدة بنتائج إيجابية لإجراءاتها لمنع الهجمات التي طالت المنطقة الخضراء في الفترة الماضية.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان، أن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وركّز الحديث على العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين، وعلى القرار المبدئي للإدارة الأمريكية بسحب السفارة من بغداد.

وعبر حسين، بحسب البيان، عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سيادياً يخص الجانب الأمريكي، ولكن قد يُؤدي إلى نتائج لا تصب في مصلحة الشعب العراقي.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنية، التنظيمية، والسياسية، والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابية ملموسة في القريب العاجل.

من جانبه، أكّد الوزير الأمريكي وفقاً للبيان أن العلاقات الأمريكية العراقية مهمة للجانبين، كما ناقش الجانبان مختلف الاحتمالات المستقبلية بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد.

ووعد الوزير الأمريكي وفقاً للبيان بأخذ ما طُرح في النقاش في الاعتبار. وأكد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصل من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة.

من جانبه، ندد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإطلاق الصواريخ على مقر السفارة الأميركية والبعثات الدبلوماسية في العراق.

ووصف الكاظمي في لقاء متلفز، الصواريخ بـ"العبثية" وقال إنها "ذهبت بأرواح العراقيين وآخرها حادث الرضوانية"، مشددا على أنه لا يجوز التعامل مع البعثات الدبلوماسية أميركية كانت أم غيرها، بهذه الطريقة.

وأكد الكاظمي أنه أبلغ الجانب الأميركي بجدية حكومته في منع استهداف البعثات الدبلوماسية، نافيا "استلام تهديد من أميركا بشأن إغلاق سفارتها في العراق. وصلنا انزعاج أميركي من الصواريخ العبثية، بشأن أمن بعثاتهم" في البلاد.

وتعرضت السفارة الأمريكية، الكائنة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، إلى هجمات مستمرة بصواريخ كاتيوشا، طيلة الشهور والسنوات الماضية.

وفيما لا تزال أرتال قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، تُستهدف بتفجيرات عبوات ناسفة على طرق انسحابها من الأراضي العراقية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب البلاد.