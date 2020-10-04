تقرير أمريكي: انقسام سياسي حول استهداف البعثات الدبلوماسية..والمصالح الخاصة وراء تضارب المواقف

قال تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية ، ان الجماعات المسلحة تواصل هجماتها الصاروخية على القواعد الامريكية واستهداف البعثات الدبلوماسية، في العراق، فيما يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى كبح جماحها بعد تهديد الحكومة الأمريكية بإغلاق سفارتها في بغداد.

ويرصد التقرير الذي كتبه الباحث والكاتب عدنان أبوزيد، انقساما سياسيا حول الهجوم على البعثات الدبلوماسية في العراق.

ودعا مقتدى الصدر، في 25 أيلول/سبتمبر 2020، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقار الرسمية للدولة، ليرد عليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالترحيب، مؤكدا على ان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

وفي تعزيز لجبهة الرفض لفوضى السلاح، أيد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أيضا وفي نفس اليوم، مبادرة الصدر والدعوة الى التحقيق في هجمات صاروخية متكررة تستهدف السفارة الأمريكية.

قبل ذلك تزامن تحذير مقتدى الصدر في 18 أيلول/سبتمبر 2020، من "نفق مظلم يدخل فيه العراق، جراء استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية"، مع عبوات ناسفة استهدفت في نفس اليوم، المعهد الأميركي في النجف، اذ يبدو هذه التصعيد أسلوبا ممنهجا، بعد ان استهدفت عبوات أيضا في 18 أيلول/سبتمبر 2020، قوافل تنقل معدات للتحالف الدولي جنوبي صلاح الدين ( شمال).

كما سقط صاروخ بالقرب من القاعدة الامريكية في مطار بغداد، في 20 أيلول/سبتمبر 2020 ، وطالت صواريخ كاتيوشا محيط السفارة الاميركية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد في 19 أيلول/سبتمبر 2020 . وآخر الهجمات كانت على أربيل.

ونهار الأربعاء الماضي ، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قصر الحكومة ببغداد سفراء 25 دولة لبحث الأوضاع الأمنية في العراق. وعقب الاجتماع - الذي ضم ممثلين عن عدد من الدول الغربية والعربية - أصدر السفراء بيانا يدين الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية والقوات الأجنبية وأعربوا عن دعمهم لتحركات رئيس الوزراء لمعالجة مخاوف البعثات الخارجية في البلاد.

وازدادت الهجمات على البعثات والقوات الأجنبية في الأيام الأخيرة.

وتعرضت عبوة ناسفة، في 15 أيلول/سبتمبر 2020 الى سيارات دبلوماسية تابعة للسفارة البريطانية في بغداد، فيما أكدت مصادر أمنية تعرض رتل دبلوماسي أجنبي لانفجار في بغداد.

ودفع الاستهداف المتكرر للسفارة، السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، في 17 أيلول/سبتمبر 2020، الى اعتبار "استهداف السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، تقويضاً لسلطة الدولة العراقية".

وفي حين تشير تحليلات الى ان استهداف البعثات الدبلوماسية، تصعيد واضح لصراع النفوذ بين الحكومة والجماعات المتشددة، ووسيلة غير مباشرة للضغط على الحكومة التي تحاول محاربة الفساد، فان متحدث القام العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، يقول للمونيتور، ان "الاعتداء على أي بعثة دبلوماسية او سفارة، او قوافل التحالف الدولي، عمل خارج على القانون"، مشيرا الى ان "البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي، يتواجدون في العراق بموجب الاتفاقيات الرسمية، وتعمل قوات التحالف على تطوير القوات العراقية في مجالات التدريب، والتسليح، التجهيز، وان استهدافها يلحق الضرر بالقوات العراقية".

يعترف بدر الزيادي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن تحالف سائرون الذي يقوده التيار الصدري، في حديثه للمونيتور بان "الاستهدافات التي تتعرض لها البعثات واليات نقل الدعم للتحالف بدأ يأخذ منحى تصاعديا"، مشيرا انه "اذا كان القصد من التعرض الى البعثات الدبلوماسية، هو اجبار القوات الأجنبية على الرحيل، فانه يتوجب اتباع السبل السياسية والبرلمانية بدلا من ادخال العراق في الفوضى الأمنية".

لكن النائب السابق في البرلمان والسياسي الحالي، وائل عبد اللطيف، يتحدث للمونيتور عن سبب اخر للاستهداف وهو "الجهل الكبير في التعامل مع قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتوهم البعض ان الموجود هي قوات أمريكية فقط من جانب، ومن الجانب الآخر فان استهداف مقر البعثات الدبلوماسية وقوات يعد انتهاكًا خطيرًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة".

واذا كان عبد اللطيف يعتبر "الاعتداء على البعثات خروج مسلح على ارادة الدولة وله تأثير سلبي على سمعة العراق الدولية"، فان الباحث والكاتب السياسيّ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮّ ﺍﻟﻤﺮﺻد ﺍﻟﻮﻃنيّ ﻟﻺﻋﻼﻡ محمود الهاشمي، يتحدث للمونيتور، عن استنتاج مغاير، فيقول ان "الخطأ الاكبر الذي ارتكبته الحكومات المتعاقبة والكتل السياسية انها لم تشجب عمليات الاعتداء التي تمت في أوقات سابقة على بعض القنصليات الاجنبية بالعراق، واعتبرت ان ذلك يمثل انتصارا لرغباتها، فيما كان الموقف الحكومي ضعيفا ان لم يكن معدوما في معاقبة الجهات التي فعلت ذلك".

واعتبر الهاشمي ان "السفارة الاميركية بالعراق تحملت وزر اخطاء ادارة حكوماتها في التعامل مع الشأن العراقي مثل اغتيال سليماني والمهندس، وقد أتاح ذلك لأنصارهما الاعتقاد بان استهداف المواقع العسكرية الاميركية وسيلة للثأر".

يعتقد الهاشمي ان استهداف السفارة الأميركية يعود الى انها "تحولت الى شبه ثكنة عسكرية وان مجرد احاطتها بالمضادات وبالعسكر يعني انها تحولت الى (موقع عسكري) ويتيح مهاجمتها".

يرى الهاشمي ان هناك "اعتراض وليس تنديد بالهجمات من قبل كتل سياسية بارزة، مثل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم او زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتجنب التصعيد فيما يخص البعثات الدبلوماسية لكنهم تركوا الباب مفتوحا لضرب المواقع العسكرية الأجنبية وقوافل الدعم اللوجستي".

احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، يشير للمونيتور الى مصالح سياسية خاصة وراء المواقف من الاعتداء على البعثات، متحدثا عن المثال على ذلك في "طبيعة موقف مقتدى الصدر، المرتبط بتعزيز صورة هذا الزعيم الشيعي باعتباره في خانة الذين يعملون في إطار الدولة وخطابها الرسمي"، معتبرا ان "الصدر لا يريد ان يظهر ومن يتبعه بانه فوق الدولة، كما ان الصدر بدأ يؤمن بان المسار السلمي سينأى بالعراق عن تداعيات الخلاف بين واشنطن وطهران".

يرصد الشمري اتفاقا جمعيا على التهدئة فيقول: "على مستوى الداخل العراقي، فان رفع مستوى الاحتكاك وصولا الى الاشتباك سيزيد من فرص الفوضى الأمنية لذلك تبدو الدعوات الى خروج القوات الامريكية وفق السياقات القانونية جزء من عملية التوافق في موقف موحد عبر البرلمان".

ويضيف: "قد يكون الصدر انضم الى قوى شيعية تتبع العقلانية فيما يتعلق بملف الانسحاب الأمريكي من خلال المسارات القانونية والتفهم الثنائي".

ويستخلص الشمري الى ان "جبهة الاستهداف المصالح الأمريكية على المستوى الشيعي أصبحت قليلة، لان الأغلبية تفضل الحل السياسي، وبات الصوت عاليا ضد الاستهداف للوجود الأمريكي".

يعترف الشمري بان "هناك انقسام شيعي تجاه دعوة الصدر، فهناك من يرفضها من الفصائل التي تؤكد المضي في الاستهدافات، لكن هذا لا يعني انها خرجت من الطاعة الإيرانية بقدر ممارسة المزيد من الضغوط على واشنطن، فيما طهران لازالت تنظر الى الفصائل الموالية لها، باعتبارها جزءا من أدوات الصراع داخل العراق".

ولا يتوقع الشمري "حدوث مواجهة مسلحة بين الأطراف الشيعية بسبب دعوة الصدر، لان إيران لديها خطوط تواصل وعلاقات جيدة مع الصدر".

من الواضح، انّ هناك انقساما حادا في الموقف بين الجهات المتطرفة التي تتبنى التصعيد الأمني، التي لا تحسب عواقب ذلك، وبين الأغلبية من الاطراف السياسية والشيعية والكردية، التي ترفض التصعيد باستهداف البعثات الدبلوماسية وقوافل التحالف الدولي، لما له من تأثير ضار على الاستقرار الداخلي، وعلى العلاقة مع واشنطن ودول العالم.