​بعد تشكيل قوة أمنية مهنية تحمي مراكز الاقتراع .. هل تنجح حكومة الكاظمي في قطع الطريق على تزوير الانتخابات واجبار المواطن على "التصويت الحزبي" ؟

قال مراقبون أن الرأي الجمعي العراقي يتوافق مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القناعة الراسخة بان قوى سياسية نافذة تسعى الى تزوير الانتخابات، وانتزاع صوت الناس بقوة السلاح، بعد ان تكون قد يأست من التأجيل.

وهو المشروع الذي كشف عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حوار التلفزيوني على فضائية العراقية بان قوى سياسية ترفض الانتخابات في موعدها وتسعى الى تأجيلها.



وتستدعي محاولات حثيثة للتزوير وفبركة النتائج واجبار الناس على التصويت القسري لجهات معينة، من الحكومة حماية الناخب ومراكز الاقتراع من سطوة السلاح المنفلت، فيما اصبح واضحا ان الحكومة واعية لهذه "المؤامرة" المبيتة التي تسعى الى قهر إرادة التصويت الوطنية وتحويلها الى تصويت حزبي، مثلما حدث في انتخابات الدورات السابقة التي غيبت الأصوات الحقيقية لصالح ارادات الأحزاب.



وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، الاحد 4 تشرين الاول 2020، عن تشكيل لجنة أمنية تتألف من مجموعة ضباط في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفوضية الانتخابات لتأمين عملية الاقتراع في داخل المحطات وخارجها.



وقال الهنداوي في تصريح صحفي ، إن لجنة أمنية تشكلت من ضباط في وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبدأت تعقد اجتماعاتها فيما يخص الانتخابات ومع مرور الوقت يتطور ويتسع عملها.



وأضاف أن من مهام اللجنة تهيئة الأجواء الآمنة سواء في داخل محطات الاقتراع خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، أو في خارجها وهناك لجنة أيضا من مختلف الوزارات لتوفير جميع الاحتياجات للمفوضية.



وفي الوقت الذي تتصارع فيه الكتل السياسية على النظام الذي سوف تجري فيه الانتخابات المقبلة في مطلع يونيو (حزيران) 2021، فان تحليلات تشير الى احتمالات عديدة لنتائج انتخابات، ستشكل علامة فارقة في النظام السياسي العراقي منذ ٢٠٠٣، وابرز هذه الاحتمالات، تبدل الخارطة السياسية الشيعية لصالح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في ضمان اغلبيتها، لو استطاع تحييد المفوضية وانهاء نفوذ احزاب السلطة فيها وسيكون النجاح حليفه كفوز نوري المالكي العام 2010.



وتتهم مصادر مراقبة ومحلّلة لتطورات المواقف بشان النظام الانتخابي، ان اغلب النواب يتحمسون الى تقسيم المناطق الى دوائر انتخابية "موالية" وفقا لرؤيتهم لمصلحتهم، مشيرة الى ان ما جرى في جلسة مجلس النواب الأخيرة هو تآمر واضح من الكثير من النواب، على الشعب، بالتحايل على طريقة تقسيم المناطق الى دوائر انتخابية.