برهم صالح يناقش ملف الأزمة المالية مع محافظ البنك المركزي الجديد

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، على ضرورة تعزيز الوضع المالي للبلد والحفاظ على استقلالية البنك المركزي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان له أنه "استقبل ارئيس برهم صالح، اليوم 2020 في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الكتاب".

وهنأ رئيس الجمهورية بحسب البيان، "مصطفى الكتاب بمناسبة تسنمه منصب محافظ البنك المركزي"، متمنياً "له التوفيق في أداء مهام عمله، وجرى خلال اللقاء بحث الوضع النقدي والمالي في البلد في ظل التحديات الراهنة".

وأكد صالح، على "ضرورة استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الوضع المالي للبلد من خلال تنويع موارد الدولة واتباع سياسة نقدية متوازنة، واتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الفساد الإداري والمالي، لاسيما في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد جائحة كورونا، وانخفاض واردات النفط".

من جانبه، استعرض الكتاب، "سير عمل البنك المركزي الحالية حول الوضع المالي والنقدي، والخطوات المتخذة للحد من التداعيات الاقتصادية، مثمناً دعم رئيس الجمهورية لتحقيق اهداف الارتقاء بالوضع المالي والنقدي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين".