طلبة "السليمانية" يتظاهرون للمطالبة بافتتاح الجامعة

خرج عدد من طلبة جامعة السليمانية بإقليم كردستان، اليوم الأحد، بتظاهرات مطالبين بافتتاح الجامعة مع البدء بالعام الدراسي الجديد 2020 -2021.



وقال مصدر محلي، إنه مع بدء دوام الجامعات للعام الدراسي الجدید احتج طلبة جامعة السليمانية، مشيرا الى مطالبتهم بافتتاح الجامعة وبدء العام الدراسي في داخل الحرم الجامع.



وأضاف أن الطلبة وفي بيان لهم، شددوا على انهم سیستمرون بضغوطاتهم علی مسؤولي الجامعة لاستئناف الدراسة فې الحرم.



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، قد اعلنت أن العام الدراسي الجديد للجامعات والكليات والمعاهد يبدأ في الأول من شهر ايلول.



وقالت الوزارة في بيان انه مراعاة للوضع الصحي، ولحفظ سلامة ارواح الطلبة في العام الدراسي (2020 – 2021) تم وضع خطة، وبرنامج جديد يهدف لتطوير طرق التعليم، والرفع من المستوى العلمي للطلبة.