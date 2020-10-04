الدراجي: وزارة المالية تريد الاقتراض مجدداً من احتياطي البنك المركزي

أكد عضو لجنة المالية النيابية، النائب محمد صاحب الدراجي، اليوم الأحد، أن وزارة المالية تريد الاقتراض مجدداً من احتياطي البنك المركزي.



وكتب الدراجي في تغريدة له على موقع "تويتر"، "في استضافتنا وزيري المالية والتخطيط في١٠أيلول بمجلس النواب حول عدم الالتزام بقانون الاقتراض بتقديم ورقة إصلاح، وعدونا بتقديم مسودة بنهاية أيلول ونسخة نهائية قابلة للتطبيق في منتصف تشرين".



وتابع "لليوم لم يقدموا المسودة، بل يريدون الاقتراض مجددا من احتياطي البنك المركزي".



وفي وقت سابق، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.