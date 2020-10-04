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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 04 تشرين الأول 2020 01:59 م

الهنداوي: تشكيل لجنة أمنية لتأمين عملية الاقتراع

انتخابات العراق
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة أمنية تتألف من مجموعة ضباط في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفوضية الانتخابات لتأمين عملية الاقتراع في داخل المحطات وخارجها.

وقال الهنداوي في حديث صحفي، إن "لجنة أمنية تشكلت من ضباط في وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبدأت تعقد اجتماعاتها فيما يخص الانتخابات ومع مرور الوقت يتطور ويتسع عملها".

وأضاف أن "من مهام اللجنة، تهيئة الأجواء الآمنة سواء في داخل محطات الاقتراع خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، أو في خارجها وهناك لجنة أيضا من مختلف الوزارات لتوفير جميع الاحتياجات للمفوضية".

وأكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، أن عدم اكتمال القانون الانتخابي وحسم قضية الدوائر الانتخابية، إضافة الى تأخر التخصيصات المالية، من أهم التحديات التي تواجه عمل المفوضية.

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