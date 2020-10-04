الهنداوي: تشكيل لجنة أمنية لتأمين عملية الاقتراع

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة أمنية تتألف من مجموعة ضباط في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفوضية الانتخابات لتأمين عملية الاقتراع في داخل المحطات وخارجها.



وقال الهنداوي في حديث صحفي، إن "لجنة أمنية تشكلت من ضباط في وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبدأت تعقد اجتماعاتها فيما يخص الانتخابات ومع مرور الوقت يتطور ويتسع عملها".



وأضاف أن "من مهام اللجنة، تهيئة الأجواء الآمنة سواء في داخل محطات الاقتراع خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، أو في خارجها وهناك لجنة أيضا من مختلف الوزارات لتوفير جميع الاحتياجات للمفوضية".



وأكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، أن عدم اكتمال القانون الانتخابي وحسم قضية الدوائر الانتخابية، إضافة الى تأخر التخصيصات المالية، من أهم التحديات التي تواجه عمل المفوضية.



