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الأحد, 04 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 01:56 م

وزارة العمل تضبط 20 ألف متجاوزعلى الرواتب .. وحملة لملاحقة العمال دون ’تصريح’

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قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، إنها تمكنت من ضبط 20 الف متجاوز ممن يتاقضون اعانات اجتماعية وهم يعملون في مؤسسات الدولة، مؤكدة ان حجم المبالغ التي استردتها من المتجاوزين بلغت نحو 7 مليارات دينار.  
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، في تصريح  له إن "وزارة العمل اطلقت حملة على جميع الدوائر والوزارات الحكومية والهيئات المستقلة للكشف عن الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون إعانات الحماية الاجتماعية، مؤكداً "أنه تم الكشف عن 20 ألف متجاوز".  
واضاف، أن "الوزارة أوقفت صرف الإعانات عن المتجاوزين والآن بطور استرداد المبالغ التي بلغت نحو 6 إلى 7 مليارات دينار خلال شهر أيلول الماضي"، مبيناً أن "الوزارة ستكون لها وفرة مالية تستطيع من خلالها شمول أعداد جديدة في مختلف المحافظات وفق الضوابط وما ينص عليه قانون الحماية الاجتماعية".  
ونفى وزير العمل "الأنباء التي تتحدث عن نية الوزارة تخفيض سقف الإعانة الاجتماعية"، مؤكداً "سعي وزارته بتوسيع قاعدة الشمول ورفع سقف المبالغ للمستحقين للحماية الاجتماعية حال توفر المبالغ الكافية".  
وبشأن العمالة الأجنبية، أشار وزير العمل، إلى أن "دائرة الإقامة في وزارة الداخلية تمنح سمات دخول للعمال الأجانب من دون المرور بوزارة العمل"، مؤكداً أن "هذا يخالف قانون العمل  الذي ينص على أنه لا يمكن منح سمة دخول لأجنبي من دون الحصول على أجازة عمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".  
واوضح، أن "وزارة العمل لديها قاعدة بيانات بشأن العاطلين عن العمل"، لافتاً إلى أن "وزارة العمل لا تعطي إجازة للأجنبي الذي يحمل المؤهل نفسه الذي يحمله العراقي المسجل بقاعدة البيانات".  
وأشار إلى أن "وزير الداخلية وعد بالتعاون مع وزارة العمل في موضوع منح السمات للأجانب"، مؤكداً أن "هناك إجراءات تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة الذين دخلوا العراق بصورة غير شرعية ويعملون في الكثير من الأماكن سواء في بغداد أو المحافظات، وكذلك التشدد في منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية".  
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