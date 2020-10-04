بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 04 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
كافاني على بعد خطوة من الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد رئاسة البرلمان: سيتم اللجوء إلى "لغة الأرقام" بحال عدم الاتفاق على ملف الدوائر الانتخابية نائبة: توقف 60% من مشاريع العراق الخدمية منذ 6 سنوات متتالية الصحة: عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم الكاظمي يدعو مجلس النواب إلى سرعة حسم قانون الانتخابات نائبة تدعو الكاظمي إلى مغادرة مفهوم الأقوال والتوجه إلى حقيقة الأفعال توقيع اتفاق السلام السوداني بحضور دولي وإقليمي الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات مضاعفة جهودها لإكمال التسجيل البايومتري الفيفا يمنح 9 أشهر إضافية لإدارة مهام الاتحاد العراقي العراق يتعهد بوقف هجمات الفصائل على البعثات الأجنبية.. والأمن يراقب مقار الميليشيات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 11:54 ص

اجتماع الأسرة الحاكمة بالكويت يحسم اختيار ولي العهد الجديد

اجتماع الأسرة الحاكمة بالكويت لاختيار ولي العهد

تترقب الأوساط الكويتية، الاجتماع الذي جرت العادة على انعاقده بين أفراد الأسرة الحاكمة، للتوافق على منصبي ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء.
ويتوقع دبلوماسيون ومحللون، أن ينقل الأمير الجديد جزءًا كبيرًا من شؤون الدولة إلى ولي عهده، بسبب أسلوبه البعيد عن الأضواء وسنه، وهذا يعني أنه ستكون هناك متابعة عن قرب، للشخص الذي سيسفر توافق الأسرة الحاكمة عنه، ليصبح وليًا للعهد، وهو منصب يتبعه شغل منصب رئيس الوزراء بحسب وكالة رويترز.
ويتطلع عشرات من كبار أسرة الصباح، انتظارًا لاختيار ولي العهد، وهو منصب يدير تقليديًا العلاقة الصعبة غالبًا بين الحكومة والبرلمان.


وقال مصدر مطلع  إن موعد الاجتماع لم يحدد بعد وإن أفراد الأسرة يناقشون فيما بينهم، لكن القرار يبقى بيد الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح (83 عامًا).
وبموجب دستور الكويت، فإن أمام الشيخ نواف ما يصل إلى عام، لتسمية وريث جديد للعرش. ويتوقع محللون وسياسيون كويتيون، صدور قرار خلال الأسابيع المقبلة، بشأن المنصب الذي يسعى إليه العشرات من كبار أفراد أسرة الصباح الحاكمة، بحسب وكالة رويترز.
ويتعين أن يوافق مجلس الأمة (البرلمان) على من سيقع عليه الاختيار.
وأبرز المرشحين المحتملين لولاية العهد، هم: الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخ ناصر المحمد الصباح.
ويجري -أيضًا- تداول اسم الشيخ محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سابقًا، كمرشح محتمل.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ظريف

ظريف: جماعات تعمل على”تخريب وزارة الخارجية خوفا من خوضي الانتخابات الرئاسية 04 تشرين الأول 2020 12:01 م

كورونا _ البيت الأبيض

كورونا يتوسع بالبيت الأبيض.. إصابة مدير عمليات مكتب ترامب 04 تشرين الأول 2020 11:40 ص

انفجار في إيران

انفجار يهز مدينة صناعية وسط إيران وسقوط قتيل 03 تشرين الأول 2020 02:16 م

كورونا في روسيا

تسجيل 9859 إصابة جديدة بفايروس كورونا و174 حالة وفاة في روسيا 03 تشرين الأول 2020 01:39 م

هارجيت ساجان

كندا تراقب حوادث الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية والعسكرية في العراق 02 تشرين الأول 2020 01:43 م

كورونا في العراق

"ذا إيكونوميست": العراق أضحى حطما لدرجة تمنعه من حماية نفسه حتى من وباء فايروس كورونا 02 تشرين الأول 2020 12:04 م

كورونا في الهند

الهند تسجل 81484 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 02 تشرين الأول 2020 11:58 ص

حريق بو شهر

حريق ضخم يلتهم سوقا في بوشهر الإيرانية المطلة على الخليج العربي 02 تشرين الأول 2020 11:50 ص

التعليقات