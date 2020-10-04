كورونا يتوسع بالبيت الأبيض.. إصابة مدير عمليات مكتب ترامب

أكد مسؤول بالإدارة الأمريكية، الأحد، إصابة نيكولاس لونا، مدير عمليات المكتب البيضاوي، بفيروس كورونا المستجد، ليكون الأحدث ضمن دائرة الرئيس دونالد ترامب بعد زوجته ميلانيا.



وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن " لونا أجرى تحليل كورونا والنتيجة جاءت إيجابية أيضا".



وخلال 48 ساعة فقط أصاب الفيروس، بيل ستيبين مدير الحملة الانتخابية لترامب، الذي تحدث مؤخرا مع مراسلي البيت الأبيض، الذين ثبت إصابة 3 منهم.

وأعلن أيضا 3 أعضاء من الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وهم مايك لي وثوم تيليس ورون جونسون، إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، الذي ساعد في إعداد ترامب للمناظرة الانتخابية، الثلاثاء الماضي.

كما أصيبت أيضا كيليان كونواي المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت.



