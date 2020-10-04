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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 11:35 ص

ليفربول يكشف حقيقة إصابة نجمه محمد صلاح بكورونا

صلاح

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن حقيقة إصابة لاعبه المصري محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.
وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن إصابة اللاعب المصري بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من إصابة النجم السنغالي ساديو ماني به.

وقال مصدر داخل نادي ليفربول للتعرف على حقيقة إصابة النجم المصري بالفيروس، لينفي المصدر تلك الأنباء.
وقال المصدر إن جميع لاعبي ليفربول يخضعون للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد بشكل يومي، دون أن تثبت إيجابية عينة إلا من تم الكشف عن إصابتهم.

وأوضح المصدر أن اللاعب وزملاءه في الفريق خضعوا للفحوصات الطبية بعد إصابة كل من الإسباني تياجو ألكانتارا والسنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة العينات سلبية.


وأكد المصدر أن اللاعب سليم تماما، ويستعد مع الفريق لخوض مباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يحل ضيفا على أستون فيلا، مساء الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويسعى النجم المصري إلى التسجيل في المباراة، ليصل إلى هدفه رقم 100 في الكرة الإنجليزية، سواء مع ليفربول أو فريقه السابق تشيلسي.

وبعد دقائق قليلة من انتشار خبر إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، تجاهل اللاعب تلك الأنباء من خلال نشر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ونشر اللاعب صورة له من حملة إعلانية يقوم بها، مع الاكتفاء بالتعليق عليها من خلال وضع رمز الابتسامة، دون التعليق أكثر من ذلك.
تسلل فيروس كورونا لمعسكر ليفربول في النمسا خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وضرب الثنائي ألكسندر أرنولد وديفوك أوريجي، قبل تعافيهما والمشاركة مرة أخرى في التدريبات والمباريات.

ولاحقا، أصيب اليوناني كوستاس تسيمكاس، الظهير الأيسر للريدز، بفيروس كورونا مطلع شهر سبتمبر الماضي.
تياجو ألكانتارا كان رابع مصابي الفريق الإنجليزي بفيروس كورونا، قبل أن يصبح ساديو ماني صاحب الإصابة الخامسة في صفوف الفريق.

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