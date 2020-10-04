بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 04 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
كافاني على بعد خطوة من الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد رئاسة البرلمان: سيتم اللجوء إلى "لغة الأرقام" بحال عدم الاتفاق على ملف الدوائر الانتخابية نائبة: توقف 60% من مشاريع العراق الخدمية منذ 6 سنوات متتالية الصحة: عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم الكاظمي يدعو مجلس النواب إلى سرعة حسم قانون الانتخابات نائبة تدعو الكاظمي إلى مغادرة مفهوم الأقوال والتوجه إلى حقيقة الأفعال توقيع اتفاق السلام السوداني بحضور دولي وإقليمي الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات مضاعفة جهودها لإكمال التسجيل البايومتري الفيفا يمنح 9 أشهر إضافية لإدارة مهام الاتحاد العراقي العراق يتعهد بوقف هجمات الفصائل على البعثات الأجنبية.. والأمن يراقب مقار الميليشيات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 10:49 ص

مصرف الرشيد يوضح للمتقاعدين مواقع استبدال بطاقاتهم الذكيـة

مصرف الرشيد
أعلن مصرف الرشيد عن ارسال رسائل نصية الى المتقاعدين تعلمهم بمواقع مراكز استبدال البطاقات السابقة الى بطاقات نخيل ماستر كارد العالمية .


ودعا المصرف ،  المتقاعدين ممن لم تصلهم الرسالة لاستخدام الرابط https://rash-cardsbranches.net  ، وادخال الرقم التقاعدي ليظهر عنوان المركز واقرب نقطة دالة ، مؤكدا ان " بامكان المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل التقديم على السلف الشخصية وقروض السيارات التي اعلن عنها المصرف.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
المالية النيابية

المالية النيابية: الحكومة لا تستطيع حل الأزمة الاقتصادية 04 تشرين الأول 2020 10:47 ص

مزاد العملة

نائب يطالب الحكومة بفتح ملف مزاد بيع العملـة والتحري عن تهريب الأموال والفواتير المزورة 04 تشرين الأول 2020 10:43 ص

ميناء الفاو

نائب عن البصرة يدعو لتضمين موازنة العام الحالي التخصيصات اللازمة لإنجاز مشروع ميناء الفاو 04 تشرين الأول 2020 10:41 ص

مدرسة

الصحة: عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم 04 تشرين الأول 2020 10:17 ص

صفوان قصي

خبير اقتصادي: تأخر دفع رواتب الموظفين يؤكد ضعف إدارة السيولة المالية في العراق 03 تشرين الأول 2020 12:38 م

وزارة العدل

دائرة الإصلاح : الإفراج عن ٤٦٩ نزيلا خلال شهر أيلول 03 تشرين الأول 2020 12:32 م

كورونا العراق

الصحة العالمية: العراق يدخل مرحلة "التفشي المجتمعي" بفايروس كورونا 03 تشرين الأول 2020 11:14 ص

الفنان نزار السامرائي

الموت يغيب الفنان العراقي نزار السامرائي 03 تشرين الأول 2020 10:12 ص

التعليقات