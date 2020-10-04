مصرف الرشيد يوضح للمتقاعدين مواقع استبدال بطاقاتهم الذكيـة

أعلن مصرف الرشيد عن ارسال رسائل نصية الى المتقاعدين تعلمهم بمواقع مراكز استبدال البطاقات السابقة الى بطاقات نخيل ماستر كارد العالمية .





ودعا المصرف ، المتقاعدين ممن لم تصلهم الرسالة لاستخدام الرابط https://rash-cardsbranches.net ، وادخال الرقم التقاعدي ليظهر عنوان المركز واقرب نقطة دالة ، مؤكدا ان " بامكان المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل التقديم على السلف الشخصية وقروض السيارات التي اعلن عنها المصرف.