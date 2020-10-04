المالية النيابية: الحكومة لا تستطيع حل الأزمة الاقتصادية

أكد عضو اللجنة المالية النيابية “أحمد حمه”، عدم توفر بيانات دقيقة لدى وزارة المالية لمعرفة المبالغ المالية التي تحتاجها الحكومة لسد العجز الحاصل في الإيرادات.

وقال حمه في تصريح صحفي، إن “الحكومة لغاية الآن لا تستطيع حل الأزمة الاقتصادية بشكل صحيح وسليم ،دون أن يتضرر المواطنين أو الموظفين في الدولة العراقية.

وأضاف أن “وزارة المالية لا تتوفر لديها بيانات دقيقة عن المبلغ التي تحتاجه الحكومة لسد الأزمة الحالي، وإنما هناك تصريحات إعلامية فقط بأن الحكومة تحتاج ما يقارب 6 مليارات دولار شهريا لتأمين الاحتياجات الضرورية ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين.