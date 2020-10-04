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الأحد, 04 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 10:45 ص

نائب يكشف عن تخصيص 9 دوائر انتخابية لمقاعد الأقليات بقانون الانتخابات

حسن فدعم
كشف النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم عن مقترح نيابي لتخصيص 9  دوائر انتخابية    لمقاعد الاقليات.
وقال فدعم ان “ان الكتل السياسية قدمت مقترحات عديدة حول المقاعد وعدد الدوائر الانتخابية وبقي الجدل حولها طيلة الفترة الماضية.
واضاف انه “تم التوصل الى مقترح وسطي حول الدوائر الانتخابية”، مشيرا الى ان “المقترح الذي يجري التداول بشأنه هو تخصيص تسع دوائر انتخابية لتسعة مقاعد خاصة بالاقليات. ” 
واوضح ان “المقاعد الـ 320 المتبقية تقسم بواقع دائرة انتخابية لكل 4 مقاعد  يكون مقعد منها لكوتا النساء  وتقل الى 3 مقاعد بالدائرة وتصعد الى 5 مقاعد  في المحافظات حسب الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية.
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