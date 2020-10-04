بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 04 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 10:43 ص

نائب يطالب الحكومة بفتح ملف مزاد بيع العملـة والتحري عن تهريب الأموال والفواتير المزورة

مزاد العملة
طالبت  عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  رياض التميمي، الحكومة بفتح ملف مزاد بيع العملة  دون اَي تأخير ،والتحري عن تهريب الاموال والتي تم حصرها في ملف البنوك الخمسة.

 وقال التميمي في بيان صحفي    ان " السيطرة على مزاد بيع العملة ووقف الفواتير المزورة والتهرب الضريبي  والكمركي المترتب على تلك الفواتير، وتحمل اصحاب البنوك المسؤولية القانونية تحتاج الى موقف حاسم وسريع من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "، مشيرا الى ان " هناك من يتهرب من خلال الفواتير المزورة من السداد الضريبي،  والكمركي وتهريب العملة وغسل اموال الفساد ".


واضاف ، ان " هذا الملف يتطلب متابعة ومساءلة  جميع البنوك التي تم تأسيسها بعد ٢٠٠٣ عن مصادر الاموال ،والبحث عن هذه الثروات التي نهبت من خلال نافذة بيع العملة على حساب المال العام محملا  " الحكومة الحالية مسؤولية استمرار تهريب العملة في حال لم تتخذ اَي اجراءات اسوة بالحكومات السابقة ".


واوضح ان " تقديم المسؤولين عن هذه الاعمال الى القضاء ومحاسبتهم على كل السرقات والتدمير الممنهج للاقتصاد العراقي، اصبح ضرورة ملحة في هذا الوقت "، مشيرا الى ان " استرداد الاموال المنهوبة سيساعد في تحسين الوضع المالي المربك ويعيد ثقة الشارع العراقي بالحكومة والبرلمان ".
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