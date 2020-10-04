نائب عن البصرة يدعو لتضمين موازنة العام الحالي التخصيصات اللازمة لإنجاز مشروع ميناء الفاو

دعا النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد ، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب و اللجنة المالية النيابية الى العمل الجاد لتضمين موازنة العام 2020 التخصيصات اللازمة للمضي قدما في انجاز ميناء الفاو الكبير .



واكد عبد الصمد ، في بيان صحفي ، ان " التخصيصات المالية ينبغي ان لا تكون ابدا عائقا امام انجاز هذا الميناء الذي وصل انجازه الى مراحل مهمة ، داعيا وزارة النقل الى تكثيف جهودها الاعلامية من اجل تعريف المواطنين بالمراحل التي وصلها مشروع ميناء الفاو و المعوقات التي تواجهه و الاهمية التي يحظى بها هذا الميناء.