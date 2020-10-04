بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 04 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 10:41 ص

نائب عن البصرة يدعو لتضمين موازنة العام الحالي التخصيصات اللازمة لإنجاز مشروع ميناء الفاو

ميناء الفاو
دعا النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد ، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب و اللجنة المالية النيابية الى العمل الجاد لتضمين موازنة العام 2020 التخصيصات اللازمة للمضي قدما في انجاز ميناء الفاو الكبير .

واكد عبد الصمد ، في بيان صحفي ، ان " التخصيصات المالية ينبغي ان لا تكون ابدا عائقا امام انجاز هذا الميناء الذي وصل انجازه الى مراحل مهمة ، داعيا وزارة النقل الى تكثيف جهودها الاعلامية من اجل تعريف المواطنين بالمراحل التي وصلها مشروع ميناء الفاو و المعوقات التي تواجهه و الاهمية التي يحظى بها هذا الميناء.
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