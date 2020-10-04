عبطان: العام المقبل سيكون قاسياً على الاقتصاد العراقي

رجح وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان، ان يكون العام المقبل قاسياً على الاقتصاد العراقي.

وقال عبطان في تغريدة على منصة “تويتر”، “لست متشائماً وأتحدث بلغة الأرقام، إن عام 2021 سيكون قاسياً على الاقتصاد العراقي.

وأضاف ان ” الإيرادات النفطية وغير النفطية لن تكفي لدفع رواتب الموظفين، إلاّ بمعجزة مما يتطلب خططا عملية وإدارة محترفة جدا.