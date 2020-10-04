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الأحد, 04 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 10:39 ص

عبطان: العام المقبل سيكون قاسياً على الاقتصاد العراقي

وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان
رجح وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان، ان يكون العام المقبل قاسياً على الاقتصاد العراقي.
وقال عبطان في تغريدة على منصة “تويتر”، “لست متشائماً وأتحدث بلغة الأرقام، إن عام 2021 سيكون قاسياً على الاقتصاد العراقي.
وأضاف ان ” الإيرادات النفطية وغير النفطية لن تكفي لدفع رواتب الموظفين، إلاّ بمعجزة مما يتطلب خططا عملية وإدارة محترفة جدا.
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