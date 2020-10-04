نائبـة تنتقد إجراءات الكاظمي بشأن كورونا وتحذر من عواقب ماوصفته بقراراته غير المدروسة

انتقدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي ، اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان كورونا ، محذرة من عواقب ماوصفته بقراراته غير المدروسة وعدم التزامه بما جاء في برنامجه الحكومي .



وقالت الحسناوي في بيان صحفي ، ان " الحكومة انشغلت بامور جانبية لاعلاقة لها بوباء كورونا ومواجهته، فزادت نسبة الإصابة وعدم وجود قدرة سريرية في المستشفيات وخلوها من العلاجات الخاصة بالوباء"، واشارت الى تقارير منظمة الصحة العالمية عن دخول العراق حاليا في مرحلة التفشي المجتمعي وهي المرحلة الثالثة للوباء .



واوضحت ، أن " خشيتنا هي ان يدخل العراق في المرحلة الرابعة التي تعتبر مرحلة الوباء التام".





واضافت ، ان " رئيس الحكومة بدل ان يعمل على احتواء الأزمة يُعلن عن بدء الدوام الدراسي ورفع الحظر العام والجزئي، والسماح بالتجمعات الاجتماعية والمهنية والسياحية، وهذه بحد ذاتها وسيلة كبيرة لانتشار الوباء "، مخاطبة الكاظمي ، اين انت مما يحصل من انتشار سريع للوباء، الذي يكاد ان يكون اسرع من حركات مصوركم الشخصي لاختيار اللقطات الرنانة؟ .





واكدت الحسناوي ، ان" هذه القرارات المتخبطة أسهمت في تفاقم الأزمة وزيادة الإصابات بشكل مقلق جدا ".