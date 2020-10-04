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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 10:30 ص

نائبة كردية تدعو الكاظمي إلى إعلان موقفه العملي من السلاح المنفلت والتعامل معه بقوة

القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير
دعت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اعلان موقفه العملي من السلاح المنفلت والتعامل معه بقوة.. لانه ارهاب.

واكدت في بيان ضرورة انتقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من مفهوم الاقوال الى حقيقة الافعال وان لايكون تجربة مكررة للحكومات السابقة التي تبدا بفعل متواضع وبعدها تتجه الى التصريحات الرنانة والعيش في عوالم التواصل الاجتماعي دون فعل يخدم المواطن والدليل صحوة تشرين بشبابها الابطال الذين جعلوا العالم ينحني احتراما بالغا لتجربتهم الثورية الفذة .

 ودعت شيخ دلير الكاظمي الى اعلان موقفه العملي من السلاح المنفلت والتعامل معه بقوة لانه ارهاب بكل المواصفات العالمية والانسانية وان يترك البيانات النارية بخصوص ذلك وضرورة ترك المجاملات مع اصحاب الكاتيوشا الذين يعلنون عملياتهم بصراحة ووضوح بعد كل عملية لياتي بعدها الاجراء الروتيني بتشكيل لجنة للكشف عن مطلقي الصواريخ على البعثات الدبلوماسية والتي لم تؤذ يوما اي هدف لها سوى مواطنينا الابرياء.

 واوضحت ان استمرار هذه الجهات بالتمرد والاصرار على استهداف العلاقات الخارجية مع دول العالم مما سيمنح البعثات الدبلوماسية مبررا كافيا لمغادرة بغداد وبالتالي سيعطي رسالة واضحة بان العراق سيتجه الى العزلة وهيمنة قوى اللادولة واعلان حالة الفوضى وهذه المسؤولية التاريخية تقع على عاتق كل الاحزاب السياسية ولكن للكاظمي القول الفصل في هذا الملف باعتباره رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وهذا يعني بانه سيتحمل عاقبة تلك النتائج الوخيمة لذلك لابد من حلول تناسب حجم الخطورة التي تهدد العراق في علاقاته مع دول العالم.

 و طالبت شيخ دلير العمل بجدية تامة مع الملف الاقتصادي المنهار حسب معطيات الواقع وتسليمه لاهل الاختصاص وليس لاهل الولاءات لان الشعب العراقي واع جدا لما يدور في الكواليس ولن ترضيه الحلول الترقيعية التي انهكته .

 واستغربت شيخ دلير من اليات العمل بهذه الحملة البسيطة جدا الى الان والتي لاتحتاج الى عناء في معرفة حيتان الفساد الذين اهدروا المليارات والشعب يعاني من نقص حاد في كل الخدمات واخرها قلق الرواتب المتاخرة .

 وطالبت دلير الكاظمي بان يذهب الى اي مواطن عراقي وسيرشده الى تلك الحيتان دون الحاجة الى عشرات اللجان لغرض البحث عنهم. واخيرا وجهت دلير دعوة عاجلة الى الكاظمي بتشكيل لجنة شعبية من المواطنين والدخول في حوار مباشر معهم حينها سيعرف من هم اهل الفساد خصوصا وان الكاظمي كان رئيس جهاز امني يفترض ان يعرف الصغيرة والكبيرة.
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