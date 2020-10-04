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الأحد, 04 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 04 تشرين الأول 2020 10:27 ص

الكاظمي : التحقيق في قضية مقتل الهاشمي وصل إلى خيوط مهمة

مصطفى الكاظمي


اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن التحقيق في قضية مقتل الخبير الامني هشام الهاشمي وصل إلى خيوط مهمة،  مشيرا  الى أن اعلان النتائج سيكون في الوقت المناسب.
وقال الكاظمي في لقاء  متلفز الليلة الماضية، إن “قتلة الشهيد هشام الهاشمي سوف نلاحقهم ولم نزل في التحقيقات ووصلنا الى خيوط وبانتطار الوقت المناسب للاعلان”، لافتا الى ان الامر ليس فقط فيما يتعلق بالشهيد الهاشمي؛ بل لكل الناشطين الشهداء والمختطفين، وان القتلة لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن.

واوضح الكاظمي، ، ان الحكومة كشفت تلاعباً بملايين الدولارات في ملف المتقاعدين، مشيرا الى ان ورقة اصلاح بيضاء تحتاج الى تعاون الشعب مع الحكومة لتنفيذها.

وقال "، ان "الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تأريخ العراق سابقاً، وهي اخطر ازمة اقتصادية"، لافتا الى ان "الحكومة الجديدة استلمت خزينة خاوية من ادارة  فاشلة كسولة كانت تعتمد على الواردات النفطية فقط.

وبشان ملف الانتخابات، اوضح ان "اغلب القوى السياسية رافضة لمبدأ الانتخابات المبكرة"، مؤكداً ان "اهم اهداف الحكومة الحالية هو اجراء الانتخابات المبكرة كونها مطلب الشارع العراقي، ".
وطالب الكاظمي مجلس النواب، بـ "حسم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية"، منوها بانه "لا انتخابات من دون المحكمة الاتحادية.
وعن جائحة كورونا، اشار رئيس الوزراء، الى ان "أعداد الإصابات بكورونا في العراق مقارنة مع دول العام معدل جيد ومقبول"، داعياً المواطنين، الى "الالتزام بالشروط الوقائية المحددة من قبل وزارة الصحة.
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