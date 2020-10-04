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الأحد, 04 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 04 تشرين الأول 2020 10:27 ص

رئاسة البرلمان: سيتم اللجوء إلى "لغة الأرقام" بحال عدم الاتفاق على ملف الدوائر الانتخابية

مجلس النواب

أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه سيتم اللجوء إلى "لغة الأرقام" بحال عدم الاتفاق على ملف الدوائر الانتخابية.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، إنه "حتى الآن لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية بشأن عدد الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، رغم أنه كان مقرراً الانتهاء من هذا الموضوع في الجلسة الماضية، بإكمال الدوائر الانتخابية".

وأضاف الحداد، أن "لدى الكتل النيابية عدة مقترحات بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية، وتم تأجيل فقرة استكمال الدوائر الى جلسة يوم السبت المقبل 10/10 لاستكمال الآراء والمناقشات"، مؤكداً انه "في حال استمرار عدم التوصل الى التوافق بشأن الموضوع؛ فسيضطر المجلس الى اعتماد لغة الأرقام من خلال عرض المقترحات المتعددة للتصويت".

مجلس النواب اكتفى في الجلسة السابقة بعرض تقرير اللجنة القانونية والتصويت على أسس عامة في تحديد عدد الدوائر وتوزيعها، ومنها وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، وعدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان، واعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 والصادرة من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة 49 من الدستور، وتحديد معيار موحد لجميع محافظات العراق وعدم استثناء أي منها من المعيار المذكور مع ضرورة حفظ حقوق جميع المكونات.

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