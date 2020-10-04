نائبة: توقف 60% من مشاريع العراق الخدمية منذ 6 سنوات متتالية

أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب، اليوم الأحد، توقف 60% من مشاريع العراق الخدمية منذ 6 سنوات متتالية، بسبب شحة التخصيصات المالية لها.



وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي، إن "60 % من مشاريع العراق الخدمية في المحافظات متوقف العمل بها منذ احداث حزيران 2014 وحتى الآن بسبب شحة التخصيصات المالية"، مبينة أن "اجمالي المشاريع التي اعيد العمل بها محدودة جدا قياسا للإجمالي منها".



ودعت عضو لجنة الخدمات النيابية، إلى "ضرورة اعتماد خارطة طريق مع حلول اقتصادية تعتمد الاصلاح من اجل تجاوز الازمة"، مشيرة إلى أن "توقف آلاف المشاريع لسنوات دون انجازها، يمثل ضررا بالغا نتيجة اندثارها وخسارة اموال طائلة في مواد البناء وبقية الالتزامات الاخرى".