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الأحد, 04 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 04 تشرين الأول 2020 10:17 ص

الصحة: عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم

مدرسة

أعد عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة والبيئة الدكتور زياد حازم، اليوم الأحد، قرار عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم نظرا لظروف جائحة كورونا.

وقال حازم، انه "بإمكان طلبة المرحلة الاعدادية والجامعات متابعة المنهاج الدراسي عبر التعليم الإلكتروني وبتطبيقات مختلفة كوسيلة لاستمرار التعليم وعدم تفويت فرصة ضياع العام الدراسي الجديد"، مشيرا الى ان " عودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم نظرا لظروف جائحة كورونا".

ولفت حازم الى ان "دوام الطلبة سيتم اقراره بعد الزيارة الاربعينية وانتهاء موسم الخريف اي بعد مضي شهر من الزيارة، لان هذا الامر قد تصاحبه زيادة بعدد حالات الاصابة الى 10 آلاف حالة يوميا، وحينها سيتم تأجيل الدوام للطلبة، لكن حتى الان الملامح غير واضحة ومازالت الارقام المعلنة ضمن الموقف الوبائي كما هي، لذا سيتم بعد المدة المذكورة اتخاذ القرار في حالة ارتفاع اعداد الاصابات بالعودة ام لا".

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