الكاظمي يدعو مجلس النواب إلى سرعة حسم قانون الانتخابات

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجلس النواب إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية.



وأكد الكاظمي في حوار متلفز، أن حكومته ستقوم بكل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل.



وقال: "ندعو البرلمان إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية"، مضيفا أنه سيوفر كل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات.



وأشار في حديثه إلى أن "هناك مطلبا شعبيا للانتخابات المبكرة ومطلبا من المرجعية وهناك ضغوطات دولية أيضا".