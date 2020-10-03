الكاظمي يبكي على اطلال العراق: الانهيار التام في حالة العزلة الدولية ومراقبون: الحل تسريح ميليشيات إيران

خبراء: لو لم يستطع الكاظمي الحسم الفترة القليلة القادمة لضاع العراق



طالب مراقبون، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، باتخاذ القرار المرتقب، وإعلان حل ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي، وتسريح عناصر عصابات إيران. وقالوا إن التهمل في هذا والاستمرار في البكاء دون ظهور ضمانات جدية، تؤكد أن عصابات إيران أوقفت هجماتها على البعثات الدبلوماسية والسفارات في العراق، يؤكد تحولها لمهزلة سياسية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد عاود البكاء من جديد على فشل حكومته، وقال اليوم السبت، إن غلق الولايات المتحدة ودول أخرى لسفارات بلادهم في العراق، سيعزل العراق دولياً ويتسبب بانهيار اقتصاد البلاد، مشددا على أن العلاقات مع واشنطن مبنية على "المصالح".

واضاف الكاظمي في أول مقابلة تلفزيونية له منذ تسلمه المنصب، بثت على فضائية "العراقية" الحكومية، إن العراق لن يتحمل العزلة الدولية وسينهار الاقتصاد، إذا ما أغلقت الولايات المتحدة ودول أخرى سفاراتها في البلاد، مبيناً أن العراق دولة مهمة في المنطقة يحكمه الدستور الذي ينص على بناء العلاقات مع دول العالم.

وشدد الكاظمي، أن امريكا دولة كبرى ويجب ان نحمي مصالحنا معها، موضحا أن الدستور العراقي ينص على أن تقوم الحكومة ببناء أفضل العلاقات مع الدول لخدمة الشعب العراقي. وتابع أن العلاقات مع واشنطن مبنية على المصالح.



وشدد الكاظمي، على ضرورة حماية مصالحنا مع أمريكا في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن، مبيناً لم نستلم أي تهديد من أمريكا بشأن غلق سفارتها في العراق.

وكشف الكاظمي أنه وصلنا انزعاج أمريكي بشأن أمن بعثاتهم في العراق، ولن نقبل بأي تهديد من أي دولة كانت، مشيرا الى أن هناك من يحاول عرقلة علاقاتنا مع واشنطن.

وشدد الكاظمي، نحن جادون في حماية البعثات الأجنبية، منوها ألى أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تأريخ العراق سابقاً".



من جانبه كان وزير الخارجية، فؤاد حسين، قد أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، عن قلق بلاده من احتمال غلق الولايات المتحدة سفارتها في العاصمة بغداد، محذراً من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى نتائج لا تصب في صالح العراقيين. ووفق وزير الخارجية العراقي فإن واشنطن قد اتخذت بالفعل قراراً مبدئياً بإغلاق السفارة.

ولم تعلن واشنطن رسمياً أي قرار بخصوص إغلاق سفارتها ببغداد، إلا أن وسائل إعلام أمريكية بينها صحيفة "واشنطن بوست" أفادت، بأن الولايات المتحدة قد تغلق السفارة لمدة 90 يوماً، رداً على عجز الحكومة العراقية على وضع حد للهجمات التي تستهدف الجنود والمصالح الأمريكية منذ أشهر طويلة.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والارتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي إلى قصف صاروخي ارهابي وهجمات بعبوات ناسفة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي وهو ما سيكلف العراق الكثير.

وشدد مراقبون، على أن الحل الوحيد الذي يطمئن دول العالم أجمع ويطمئن العراقيين إعلان تسريح الميليشيات وحل الحشد الإرهابي.

أ.ي